Die Nachfrage sei im Januar so groß gewesen, dass das Unternehmen gezwungen gewesen sei, zusätzliche Aufträge für die zweite Jahreshälfte zu erteilen. Der Markt habe die Nachricht begrüßt und sich bestätigt gesehen, dass die Rally der Aktie durchaus gerechtfertigt sei. In einem kürzlich geführten Interview habe Elon Musk darauf hingewiesen, dass Grafikprozessoren (GPUs) extrem schwer zu beschaffen seien. Mit großen Kapazitäten und einer Nachfrage, die das Marktangebot übersteige, verfüge NVIDIA über eine Reihe von Verkaufsvorteilen, mit denen sich die Margen erhöhen lassen würden.



NVIDIA gehöre zu den Top 5 der größten US-Unternehmen nach Marktkapitalisierung. Vorbörsliche Notierungen würden darauf hindeuten, dass seine Kapitalisierung um mehr als 200 Milliarden Dollar steigen werde. (Quelle: Reuters, Refinitiv)



NVIDIA-Aktien (NVDA.US), D1-Intervall: Der Rückgang von 2022 habe sich als entscheidend für die Marktreaktion auf die wachsende Popularität von ChatGPT erwiesen, und die Markterwartungen in Bezug auf das Geschäftswachstum des Unternehmens seien gestiegen. Wenn NVIDIA heute in der Nähe von 380 USD eröffne, würde dies ein Wachstum von fast 400% in nur 7 Monaten bedeuten. Auf dem Chart hätten die Durchschnittswerte SMA100 und SMA200 ein goldenes Kreuz gebildet, was auf einen dominanten Aufwärtstrend hindeute. (Quelle: xStation5 von XTB)



- Umsätze: 7,19 Mrd. USD gegenüber 6,52 Mrd. USD Prognose (Refinitv) (Rückgang um 19% gegenüber dem Vorjahr)- Gewinn pro Aktie (EPS): USD1,09 vs. USD0,92 Prognose (FactSet)- Nettogewinn: 2,04 Mrd. USD gegenüber 1,62 Mrd. USD in Q1 2022 (Rückgang um 20% gegenüber dem Vorjahr, Anstieg um 24% gegenüber dem Vorquartal)- Data Center-Umsatz: 4,28 Mrd. USD vs. 3,89 Mrd. USD Prognose (FactSet) (14% Anstieg y/y, 18% Anstieg q/q)- Gaming-Umsatz: 2,24 Mrd. USD gegenüber 1,97 Mrd. USD Prognose (FactSet) (38% Rückgang y/y, 22% Anstieg q/q)- Umsatz mit professioneller Visualisierung: 295 Mio. US-Dollar (Rückgang um 53% im Jahresvergleich, Anstieg um 31% im Quartalsvergleich)- Automotive-Umsatz: 296 Mio. US-Dollar (114% Anstieg y/y, 1% Anstieg q/q)- Umsatzprognose für Q2 2023: 11 Mrd. USD gegenüber 7,15 Mrd. USD Prognose (Refinitiv)Der Markt habe den zweistelligen Rückgang des Umsatzes und des Nettogewinns im Jahresvergleich ignoriert und vor allem den positiven Ausblick, die höhere q/q-Rate und die über den Erwartungen liegende Leistung in wichtigen Geschäftsbereichen bemerkt.CEO Jensen Huang habe betont, dass die Unternehmen untereinander einen Wettlauf beginnen würden, um generative KI auf alle möglichen Produkte, Geschäftsprozesse und Dienstleistungen anzuwenden.Das Unternehmen habe vier Plattformen auf den Markt gebracht, die die Inferenzsoftware des Unternehmens mit den neuesten Ada-, Hopper- und Grace-Hopper-Prozessoren von NVIDIA kombinieren würden. Außerdem habe das Unternehmen das Debüt der GeForce RTX 4060 GPUs angekündigt, die NVIDIAs fortschrittliche Ada Lovelace- und DLSS-Technologie nutzen würden. NVIDIA habe auch eine erhebliche Steigerung der Anzahl von Projekten für den Automobilsektor angekündigt.Die Ergebnisse von NVIDIA nach GeschäftsbereichenEs sei zu erkennen, dass der Anteil der Einnahmen aus dem Bereich Data Center in den letzten Jahren deutlich gestiegen sei. Sie würden nun den Großteil der Einnahmen ausmachen, während noch vor zwei Jahren die Einnahmen aus dem Spielebereich dominiert hätten. Bis vor kurzem habe die Nachfrage nach Cloud-Computing-Diensten und jetzt auch die technologische Revolution im Zusammenhang mit KI die Leistung des Unternehmens in Bezug auf Chips für Rechenzentren unterstützt. Der Markt sehe das Unternehmen als den Hauptnutznießer" der KI unter den Halbleiterherstellern. (Quelle: Reuters, NVIDIA)Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage könnte die Manie der künstlichen Intelligenz die Leistung des Unternehmens für den Rest des Jahres unterstützen. CEO Huang habe die aktuelle Situation als "Computertransformation" bezeichnet, was eine Zunahme der KI-Rechenleistung und der generativen Leistung bedeute. Er habe mitgeteilt, dass das Unternehmen bereits im August 2022 mit der Produktion von KI-Chips begonnen habe, was es ihm ermögliche, die wachsende Marktnachfrage schneller als seine Konkurrenten zu befriedigen.