Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.ChatGPT breche mit 100 Mio. Nutzern alle Rekorde und die NVIDIA-Aktie steige auf ein neues Jahreshoch. Aber wie gut sei der Chatbot wirklich und wie leicht könne er im Hintergrund manipuliert werden?Könne die künstliche Intelligenz Autofahren oder Aktienkurse vorhersehen? Keiner verstehe das besser als Prof. Sepp Hochreiter. Sein KI-Langzeitgedächtnis (LSTM) sei Basis für Smartphones und Deep-Learning-Anwendungen. Die von ihm mitgeprägten Modelle würden per Simulation Fluten und Trockenheiten voraussagen und würden von der US-Regierung und der kanadischen genutzt.Der "AKTIONÄR Hot Stock Report" habe mit ihm im Januar per Teams-Call gesprochen. Die große Frage sei: Wie smart und vertrauenswürdig sei ChatGPT? Der Experte stelle klar: "Ich glaube nicht, dass es intelligent ist oder gar ein Bewusstsein hat. ChatGPT hat keinen Speicher und vergisst und startet immer wieder neu. Es kennt nur Buchstaben und Wörter. Es hat nie ein Auto gesehen oder gar eines gefahren. Es weiß nicht, dass es eine andere Welt jenseits der Texte gibt. Doch wenn man auf Neues reagieren will, muss man optisch, akustisch und visuell die Umgebung wahrnehmen. Es fehlen ihm Sensoren, die Welt wahrzunehmen."Dennoch sei Prof. Hochreiter vom neuen Tool fasziniert: "Andererseits ist es die coolste Datenbank überhaupt, weil es nicht nur Sachen und Daten findet, sondern auch geschickt kombiniert und direkt die Antwort wie ein Mensch ausgibt. Es baut die Textbausteine, die ein Mensch einmal gesagt hat, zu stimmigen Passagen zusammen. Die Antworten wirken natürlich und das Wissen ist groß." Mittlerweile übersteige das Google-Trends-Interesse an ChatGPT das am Elektroauto-Pionier Tesla.Elon Musk habe wiederholt die "Voreingenommenheit" von ChatGPT auf Twitter kritisiert. Hochreiter wolle untersuchen, wie vorurteilsfrei und neutral die sogenannte KI wirklich sei: "Mit Uncertainty Estimation wollen wir große Modelle besser charakterisieren. Hier sieht man wie locker verschiedene Aspekte gewichtet sind und wie festgezurrt andere sind."Auch Tesla kämpfe mit Unzulänglichkeiten seiner KI. Wie berichtet, habe Prof. Hochreiter zu den Selbstfahrplänen von Tesla gesagt: "Ich sehe den Durchbruch noch nicht. Um sich 100 Prozent auf das Auto verlassen zu können, braucht es einen riesen, riesen Schritt. Das Auto benötigt Weltwissen, um sich auf neue Situationen einstellen zu können. An Level 5 glaube daher ich nicht." (Analyse vom 15.02.2023)