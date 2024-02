Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (12.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Der KI-Hype an der US-Technologiebörse NASDAQ gehe weiter. Die Aktien des Chiphersteller NVIDIA würden auch zum Wochenauftakt ihren Rekordlauf fortsetzen. Der Börsenwert des Unternehmens klettere im frühen US-Handel über die Marke von 1,8 Billionen Dollar und habe zuletzt rund 20 Milliarden über diesem Wert gelegen. Amazon habe nach dem jüngsten Höhenflug etwas Federn lassen müssen. Die Marktkapitalisierung sei leicht auf etwas mehr als 1,8 Billionen Dollar zurückgefallen.Ende 2023 sei Amazon an der Börse noch gut 300 Milliarden Dollar mehr wert gewesen als NVIDIA, Ende 2022 seien es sogar noch 500 Milliarden Dollar gewesen. Doch nun habe NVIDIA Amazon überholt. Amazon hätten erst am Freitag den höchsten Stand seit Ende 2021 erreicht. Gründer Jeff Bezos habe jüngst Aktien für gut zwei Milliarden US-Dollar verkauft. Am Montag hätten Amazon zuletzt moderat auf 173,79 Dollar nachgegeben.Die Anteile des Chipproduzenten NVIDIA seien am Montag bei 740 Dollar auf das nächste Rekordhoch geklettert und hätten zuletzt um 2,5 Prozent zugelegt. NVIDIA sei das Aushängeschild des Booms um Künstliche Intelligenz (KI). Die Aktien hätten allein im noch jungen Börsenjahr 2024 um die Hälfte zugelegt. Aber auch für Amazon sei KI ein immer wichtigeres Thema. Seit Jahresbeginn hätten Amazon-Aktien 14,5 Prozent gewonnen.Wertvollstes Unternehmen der Welt sei derzeit Microsoft mit einem Börsenwert von 3,12 Billionen Dollar. Das Softwareunternehmen profitiere ebenfalls vom KI-Hype. Auf Platz zwei liege Apple mit 2,92 Billionen Dollar. Dritter sei die Google-Mutter Alphabet mit 1,86 Billionen Dollar und auf Platz vier liege jetzt erst einmal NVIDIA.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.