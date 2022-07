Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

153,96 EUR -1,12% (11.07.2022, 11:34)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

158,38 USD -0,13% (08.07.2022, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (11.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Die vergangenen Wochen seien besonders spannend für die Halbleiterbranche gewesen. Während Micron zuletzt mit seiner Prognose deutlich enttäuscht habe, habe Samsung Electronics mit seiner Schätzung für das zweite Quartal für Aufatmen unter den Chip-Aktien gesorgt. So hätten auch die Papiere von NVIDIA wieder aufholen können und stünden kurz vor einer wichtigen Marke.Micron habe kürzlich eine schwache Prognose für das kommende Quartal abgegeben. Bis auf den Verkauf bei Server-DRAM-Speicherchips sei die Prognose in allen anderen Geschäftsbereichen schwach ausgefallen. Erst Samsung Electronics habe die schlechte Stimmung wieder verbessern können. Mit einem erwarteten Umsatzwachstum von 21 Prozent auf 59,8 Milliarden Dollar sowie einer Gewinnsteigerung von 11 Prozent auf 10,7 Milliarden Dollar gegenüber dem Vorjahr habe das Unternehmen die Erwartungen der Marktteilnehmer erfüllt.Auch die NVIDIA-Aktie habe letzte Woche von den positiven Impulsen profitieren können. Ausgehend von dem 52-Wochen-Tief bei 140,55 Dollar habe der Titel inzwischen knapp 12 Prozent wieder gutmachen können. Damit stehe das Papier unmittelbar vor der mittelfristigen Abwärtstrendlinie, die aktuell bei 161 Dollar verlaufe. Ein Sprung über diese Hürde wäre ein erster wichtiger Schritt für eine Trendwende. Zusätzlich sei es von großer Bedeutung, dass das zuletzt zurückgehende Handelsvolumen wieder deutlich zunehme. Außerdem würde der Bruch der nahe verlaufenden 50-Tage-Linie bei 172,80 Dollar den Weg nach oben frei machen.Die Volatilität bei der NVIDIA-Aktie bleibe hoch, das Sentiment habe sich nach der Prognose von Samsung jedoch leicht gebessert. Auch wenn die langfristigen Aussichten stimmen, ist der Titel auf kurze Sicht aufgrund des schwierigen Makroumfelds nur für Trader geeignet, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur NVIDIA-Aktie. (Analyse vom 11.07.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link