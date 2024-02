Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



685,50 EUR +1,71% (14.02.2024, 10:54)



721,44 USD -0,14% (13.02.2024, 21:59)



US67066G1040



918422



NVD



NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (14.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.NVIDIA klettere unbeeindruckt nach oben - alleine im letzten Monat habe der Titel rund 28 Prozent zugelegt. Selbst die höher als erwarteten US-Inflationsdaten, welche gestern zu einem kleinen Abverkauf bei Technologiewerten geführt hätten, hätten das Chip-Papier nicht ausbremsen können. Kein Wunder, denn aktuell würden immer höhere Analystenkursziele die Rally anheizen.Mehrere namhafte Analysten hätten in den vergangenen Tagen ihre Kursziele für die NVIDIA-Aktie massiv erhöht. Vergangene Woche habe beispielsweise Goldman von 625 auf 800 Dollar angehoben. Kurz darauf habe Morgan Stanley das NVIDIA-Kursziel von 603 auf 750 Dollar hochgesetzt. Gestern Morgen habe dann die UBS mit einer Anpassung von 580 auf 850 Dollar überrascht. Doch damit nicht genug: Denn auch die Experten von Mizuho hätten gestern ihr Kursziel von 625 auf 825 Dollar angepasst.Mizuho sehe in NVIDIA nach wie vor die beste Aktie, um vom Mega-Trend rund um die künstliche Intelligenz und das Machine Learning zu profitieren. "Wir glauben, dass NVIDIA derzeit den KI-Server-Markt dominiert, und wir erwarten, dass es seinen bedeutenden Marktanteil beibehalten wird", hätten sich die Experten angesichts der Fortschritte der Konkurrenten AMD und Intel zuversichtlich gezeigt.Das Spiel mit den Kurszielen sei interessant zu beobachten. Analysten, die sich mit einer bestimmten Aktie befassen würden und eine optimistische Sichtweise auf das Unternehmen hätten, müssten nachlegen, wenn parabolische Bewegungen stattfinden würden. Anderenfalls müssten sie ihr Bullenvotum aufgeben.DER AKTIONÄR habe bereits erwartet, dass viele Analysten vor den Zahlen noch nachlegen würden. Und bis zum Q1-Bericht von NVIDIA sei noch ein bisschen Zeit für weitere Kurszielerhöhungen.Anleger freuen sich über das Bullen-Rennen und lassen die Gewinne laufen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link