Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (30.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Der Kursanstieg von NVIDIA am Dienstag sei Teil einer breiteren Erholung im Technologiesektor gewesen. Am Mittwoch klettere das Papier des KI-Spezialisten unaufhaltsam weiter und nähere sich dem Allzeithoch von 500 Dollar.Morgan Stanley habe erneut die Kaufempfehlung für NVIDIA bestätigt. Das Kursziel laute 630 Dollar. Analyst Ben Reitzes von Melius Research gehe sogar noch einen Schritt weiter und habe die NVIDIA-Aktie als billig im Vergleich zu Alphabet, Microsoft und Apple bezeichnet.Reitzes analysiere eine Vielzahl an KI-bezogenen Aktien. NVIDIA werde aktuell nur mit einem bescheidenen Aufschlag im Sektorvergleich gehandelt, so der Experte in seinem neuesten Research."Wir möchten auch darauf hinweisen, dass Nvidia den Grundstein mit Attributen legt, die langfristig einen hohen 20′s-Multiplikator rechtfertigen könnten, ähnlich wie Apple es nach seiner schnellen Wachstumsphase getan hat, um als viel mehr als ein Hardware-Unternehmen angesehen zu werden", so Reitzes.Die Langfrist-Aussichten bei NVIDIA seien intakt. Anleger lassen ihre Gewinne laufen, jedoch ist nach dem Run in den letzten Monaten eine deutliche Korrektur überfällig, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link