Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

769,00 EUR +1,30% (04.03.2024, 10:26)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

822,93 USD +4,02% (01.03.2024, 21:59)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (04.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Die NVIDIA-Aktie habe nach einer kurzen Verschnaufpause am Freitag wieder ordentlich Gas gegeben. Mit einem Plus von gut vier Prozent habe sie zu den zehn stärksten Werten des Tages im NASDAQ 100 gezählt. Bei 822,93 Dollar sei die Aktie aus dem Handel und damit nur knapp unter ihrem vor wengien Tagen markierten Allzeithoch gegangen. Erstmals habe NVIDIA auch mit einem Börsenwert von mehr als zwei Billionen Dollar aus dem Handel gehen können.Im Handelsverlauf habe NVIDIA diese Hürde schon vor gut einer Woche einmal knacken können: Als am Freitag, den 23. Februar die Aktie ihr bisheriges Allzeithoch bei 823,94 Dollar habe markieren können.Zuvor hätten nur Apple und Microsoft mit einem Börsenwert von mehr als zwei Billionen Dollar geschlossen, die Google-Mutter Alphabet habe die Marke bislang ebenfalls einmal im Handelsverlauf geknackt. Sogar die Drei-Millionen-Dollar Marke an Börsenwert hätten bislang Microsoft und Apple überwinden können. Microsoft notiere nach wie vor darüber, Apple sei zuletzt wieder darunter gerutscht.Die NVIDIA-Aktie kenne derzeit kein Halten. Habe der Titel Anfang Januar noch bei weniger als 500 Dollar notiert, werde sie inzwischen rund zwei Drittel höher gehandelt. Das Unternehmen gelte als großer Profiteur des Trendthemeas Künstliche Intelligenz (KI). Für das aufwendige Anlernen von KI-Programmen werde meist Technik der Firma eingesetzt. Rivalen würden sich schwer tun, am Markt so recht Fuß zu fassen. NVIDIA habe am 22. Februar enorm starke Zahlen vorgelegt und damit für eine Rally im gesamten Techsektor gesorgt.Anleger lassen die Gewinne weiter laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link