Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (30.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In der neuen Woche dürfte es erst einmal ruhig losgehen, nachdem die Volatilität in der vergangenen Woche angezogen habe. Die starken Zahlen von Amazon und Intel aus der Vorwoche dürften die Marktteilnehmer aber weiterhin beschäftigen. Gleichzeitig kämpfe die NVIDIA-Aktie mit einem wichtigen Support und die Bullen müssten jetzt liefern, sonst drohe ein Verkaufssignal.Bei den US-Börsen habe sich am vergangenen Freitag der angeschlagene Tech-Sektor stabilisieren können. Der NASDAQ 100 sei um 0,5 Prozent auf 14.180,42 nach oben gerückt. Der Dow Jones habe am Ende um 1,1 Prozent auf 32.417,59 Punkte nachgegeben, der marktbreite S&P 500 sei am Freitag um 0,5 Prozent auf 4.117,37 Punkte gesunken.Der Chip-Sektor sei seit Mitte Oktober unter Druck und ein klarer Underperformer. Während der NASDAQ 100 in einem Monat rund 3,2 Prozent verloren habe, sei es für den Philadelphia Semiconductor-Index rund 8,4 Prozent nach unten gegangen. Hoffnung habe in der vergangenen Woche Intel geliefert. Der starke Ausblick habe nicht nur die Aktie, sondern den gesamten Sektor positiv beflügelt.Aus technischer Sicht befinde sich die NVIDIA-Aktie aber weiterhin an einem kritischen Level, nachdem der Titel sich seit Woche schwach entwickelt habe. Bei der psychologisch wichtigen 400-Dollar-Marke befinde sich ein starker Support, der bereits in der Vergangenheit mehrfach gehalten habe. Ob es nun wieder zu einem Gegenangriff der Bullen komme, bleibe abzuwarten. Die technische Konstellation deute allerdings eher auf einen weiteren Rücksetzer hin. Bei der 350-Dollar-Marke befinde sich die wichtige 200-Tage-Linie als starker Support.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA.