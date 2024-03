Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (07.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die NVIDIA-Rally sei nicht zu bremsen. Am Donnerstag sei die Aktie des KI-Highflyers erstmals über die 900-Dollar-Marke geklettert. Schwung verleihe dabei eine optimistische Einschätzung von Mizuho Securities. Vierstellige Kurse sähen die Experten beim Halbleiterkonzern durchaus als realistisch an.Dank der starken Positionierung von NVIDIA im Bereich Künstliche Intelligenz, der 2024 und 2025 voraussichtlich weiter rasant wachsen werde, habe Mizuho das "buy"-Rating für NVIDIA bestätigt. Das Kursziel sei von 850 Dollar auf 1.000 Dollar angehoben worden.Im Datacenter-Segment rechne Mizuho bei NVIDIA 2024 mit einem Umsatz von rund 89 Milliarden Dollar. Bis 2027 könnten es dann bereits 280 Milliarden Dollar sein. NVIDIA sei dabei der Vorreiter, doch die gesamte Branche werde stark wachsen. Die Nummer Zwei im Markt für KI-GPUs, AMD ( ISIN US0079031078 WKN 863186 ), könnte laut Mizuho den Umsatz ebenfalls massiv von 4 bis 5 Milliarden Dollar 2024 auf etwa 18 Milliarden Dollar 2027 steigern.Branchenweit bleibe Mizuho deshalb optimistisch für Unternehmen, die stark in KI-Technologie investieren würden. Durch den Ausbau der Leistung und der Angebote sei die Halbleiterindustrie bereit für anhaltendes Wachstum. NVIDIA laufe seinen Wettbewerbern dabei aber weiter davon.Die Aktie bleibt heiß, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zu NVIDIA in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link