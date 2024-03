Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (08.03.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Die NVIDIA-Bullen seien im siebten Himmel. Am Donnerstag sei die Aktie um 4,5 Prozent auf 926,69 Dollar gestiegen und habe ein weiteres Rekordhoch markiert. Nachbörslich sei es auf 946,55 Dollar weiter nach oben gegangen. Doch Cathie Wood, Fondsmanagerin des Tech-ETF ARK Innovation, sei die ganze Sache nicht mehr geheuer."Wir wären nicht überrascht, eine Pause bei den Ausgaben für Grafikprozessoren zu sehen", so Wood in einem Schreiben an ihre Kunden. Die aktuellen Überkapazitäten seien nur gerechtfertigt, wenn die Softwareumsätze weiterhin explosionsartig steigen würden.Wood habe auch darauf hingewiesen, dass NVIDIA im Gegensatz zu Cisco während des New-Economy-Booms Konkurrenz habe. "Langfristig könnte sich der Wettbewerb, anders als in der Geschichte von Cisco, verschärfen", warne die 68-Jährige. "Nicht nur AMD hat Erfolg, auch NVIDIAs Kunden, Cloud-Dienstleister und Unternehmen wie Tesla, entwickeln ihre eigenen KI-Chips."Woods Warnung klinge ein wenig nach Trotz, schließlich habe sie ihre NVIDIA-Position im Januar 2023 komplett verkauft. Begründung: Die Aktie sei zu teuer. Seitdem habe das Papier 450 Prozent zugelegt.Es sehe derzeit nicht danach aus, als ob die Anleger auf Cathie Wood hören würden und NVIDIA verkaufen würden. Es sei wohl nur eine Frage, bis die Aktie bei 1.000 Dollar stehe. AKTIONÄR-Leser liegen mit ihrer Position 575 Prozent seit Herbst 2022 im Plus, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 08.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze NVIDIA-Aktie: