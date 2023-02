Wien (www.aktiencheck.de) - Als Reaktion auf das Zahlenwerk von Mittwochabend konnte die Aktie von NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) gestern um 14% zulegen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Merck & Co (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) (+1,3%) habe positive Entwicklungen in einer Studie zum Hoffnungsträger im Bereich Multipler Sklerose, Evobrutinib, verkündet, wonach die Wirkung des Impfstoffs über vier Jahre anhalten würde.



Die Aktie von Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) hingegen habe gestern um 4,8% nachgegeben. Das Unternehmen habe bekanntgegeben, die Kontrolle über das Tochterunternehmen Fresenius Medical Care aufgeben zu wollen, um sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren. (24.02.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Nvidia



