Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden.



Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (18.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe.Seit Monatsanfang bewege sich die NVIDIA-Aktie wieder nach oben in Richtung Novemberhoch - und der Trend könnte weitergehen. Denn Ende vergangener Woche habe die Gegenbewegung ein charttechnisches Kaufsignal ausgelöst und auch die Analysten würden schon bald ein neues Rekordhoch erwarten.Ausgehend von der 90-Tage-Linie habe die NVIDIA-Aktie im Bereich von 450 Dollar Anfang Dezember ihre Gegenbewegung gestartet. Der junge Aufwärtstrend sei dabei Ende vergangener Woche von einem charttechnischen Kaufsignal bestätigt worden, indem die Signallinie den MACD-Indikator in bullisher Manier durchschritten habe. Die nächste Hürde sei nun die 500-Dollar-Marke sowie das knapp darüber liegende Allzeithoch bei 505,48 Dollar.Gehe es nach den Analysten, dürfte NVIDIA diese Hürde überwinden. Vergangenen Freitag hätten sowohl die Analysten von JPMorgan und Morgan Stanley als auch von Bernstein ihre hohen Kursziele für das Chip-Papier bestätigt.So habe es in einer Branchenstudie seitens JPMorgan geheißen, dass die US-Halbleiterindustrie 2024 von einer zyklischen Erholung und anhaltend starken Nachfragetrends im Cloud-Geschäft sowie bei Künstlicher Intelligenz profitieren dürfte. Wer hier profitieren solle, sei klar: NVIDIA. Das Rating bleibe daher unverändert auf "Overweight" und das Kursziel bei 650 Dollar.Mit einem Kursziel von 700 Dollar seien die Analysten von Bernstein noch einmal deutlich bullisher für die NVIDIA-Aktie. Obwohl das Papier des Chipkonzerns seit Jahresanfang dank des Themas Künstliche Intelligenz (KI) erstaunlich stark zugelegt habe, sei sie immer noch so günstig bewertet wie letztmals Ende des Geschäftsjahres 2018, habe es in der Studie vom Freitag geheißen, in der Kursziel und "Outperform"-Rating bestätigt worden seien.Das Konsensziel aller 64 von Bloomberg aufgelisteten Analysten liege übrigens bei 652,43 Dollar, was ausgehend vom Freitagsschlusskurs ein Ertragspotenzial von 33 Prozent bedeuten würde.DER AKTIONÄR stelle sich dem jüngsten Aufwärtstrend sowie den bullishen Analysten natürlich nicht in den Weg.Die NVIDIA-Aktie bleibt auch für 2024 ein Favorit im Chip-Sektor, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.12.2023)