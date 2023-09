Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NVIDIA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) unter die Lupe. AMD habe sein Konkurrenzprodukt MI300X in den Startlöchern, Intel mache bei den KI-Beschleunigern Fortschritte und auch Tesla versuche mit dem D1-Chip die Abhängigkeit von NVIDIA zu verringern. Ein am Montag veröffentlichter Benchmark zeige jedoch, dass aktuell keiner der Wettbewerber an den First-Mover heranreiche.MLCommons, bekannt für ihre KI-Performance-Benschmarks, habe am Montag neue Testergebnisse zur Hardwareleistung bei der Ausführung von KI-Modellen veröffentlicht. Bei diesen Tests habe eine NVIDIA-Plattform mit acht H100-Chips die besten Ergebnisse bei der Ausführung eines großen Sprachmodells erzielt."Was Sie hier sehen, ist, dass wir auf ganzer Linie führende Leistung liefern - und zwar bei allen Workloads", habe Dave Salvator, NVIDIAs Marketing-Chef für Accelerated Computing, gegenüber Reuters gesagt.Allerdings sei ein Intel-System, das auf den Gaudi2-Chips basiere, nur etwa zehn Prozent langsamer gewesen. "Wir sind sehr stolz auf die Ergebnisse im Bereich der KI-Inferenz, da sie den Preis-/Leistungsvorteil von Gaudi2 aufzeigen", habe Eitan Medina, COO von Habana Labs, einem von Intel 2019 übernommenen Halbleiter- und Deep-Learning-Startups, gegenüber Reuters kommentiert. Der Preis des Intel-Systems liege etwa auf Höhe von NVIDIAs 100er-Systemen der letzten Generation.Abgehängt beim KI-Training hätten die Konkurrenten am jüngeren Markt rund um die KI-Inferenz noch Chancen. Insbesondere im Bereich der Edge-KI, wo direkt auf den Endgeräten die KI-Anwendungen berechnet würden, dürften sich Intel und AMD dank ihrer breiteren Chip-Expertise rund um CPUs, SoCs oder FPGAs gut positionieren können. Doch auch NVIDIA schlafe nicht.Anleger bleiben beim Marktführer NVIDIA investiert, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Mutige könnten aber auch auf die Aufholchancen von AMD und das Turnaround-Potenzial von Intel setzen. (Analyse vom 12.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link