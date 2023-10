Schon in dieser Woche sollten die verschärften Handelsbeschränkungen offiziell verkündet werden. Dann könnte es mit den betroffenen Chip-Werten deutlich nach unten gehen. Die Aktie von NVIDIA sei aufgrund der vor einem Jahr angekündigten Beschränkungen beispielsweise auf ein Mehrjahrestief gefallen. Damals habe das Management aber auch noch Umsatzeinbußen von bis zu 400 Mio. USD in Aussicht gestellt.



Anleger von NVIDIA und Co sollten aber nicht in Panik verfallen, denn die aktuell sehr hohe Nachfrage nach KI-Beschleunigern könne die China-Probleme ohne Probleme abmildern - jedenfalls kurzfristig. Das gelte allerdings nur, solange im Falle von NVIDIA der Export der wichtigen Grafikbeschleuniger A100 nach China genehmigt werde. Vor einem Jahr habe der US-Konzern hierfür eine einjährige Genehmigung erhalten.



Anleger sollten abwarten, bis bekannt sei, welche Firmen und Produkte die erneute Verschärfung der Handelsbeschränkungen betreffen werde. AMD, ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Euronext Amsterdam-Symbol: ASML), Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC), KLA (ISIN: US4824801009, WKN: 865884, Ticker-Symbol: KLA, NASDAQ-Symbol: KLAC) und NVIDIA würden unverändert auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs" bleiben.



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA. (16.10.2023/ac/a/m)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach Verlusten am Freitag gehe es auch am Montag für Halbleiteraktien weiter nach unten, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Chip-Aktien wie AMD (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) oder NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) würden im vorbörslichen US-Handel teils deutlich verlieren, nachdem Insider berichtet hätten, dass die US-Regierung ihre Beschränkungen für den Verkauf von Halbleitertechnologie nach China ausbauen wolle.Am Sonntag habe Reuters berichtet, dass die Biden-Regierung angeblich die Vorschriften für den Verkauf von Grafikchips für die Beschleunigung von KI-Berechnungen sowie fortschrittliche Fertigungsanlagen an chinesische Unternehmen verschärfen wolle. Chinesische Chip-Designer sollten zudem auf eine schwarze Liste kommen, die eine Lieferung unter den Erlaubnisvorbehalt der US-Behörden stelle.