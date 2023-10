Es habe ein paar Quartale gedauert, bis der Chip-Riese Intel wieder positiv auf die Entwicklung des Client-Segment habe blicken können. Die optimistischen Kommentare würden auch den Konkurrenten NVIDIA und AMD helfen.



Insbesondere der Aktie von NVIDIA könnte das sich aufhellende Sentiment helfen, die Kursverluste aufgrund der China-Exportkontrollen wieder wettzumachen. Die Analysten von Itau BBA würden NVIDIA jedenfalls mit einem 2025er KGV von 22 wieder als attraktiv bewertet ansehen. Unter der Annahme eines fairen Wertes von 25 für dieses Jahr habe der Rückgang "die Auswirkungen der China-Beschränkungen vollständig eingepreist oder ist ihnen sehr nahe", so die Experten in einer aktuellen Studie. Sie hätten hinzugefügt, dass man die kürzliche Kursschwäche zum Kauf nutzen sollte.



Der Top-Favorit des "Aktionärs" bleibe die Aktie von NVIDIA. Langfristig attraktiv seien allerdings auch AMD und Intel.



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NVIDIA. (27.10.2023/ac/a/m)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Chip-Sektor sei seit Mitte Oktober unter Druck und ein klarer Underperformer, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Während der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) in einem Monat rund 3,2% verloren habe, sei es für den Philadelphia Semiconductor Index rund 8,4% nach unten gegangen. Bis jetzt - denn die Zahlen von Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) würden den Chip-Aktien wieder Rückenwind geben - auch NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) und AMD (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD).Intel habe am Donnerstagabend einen starken Ausblick für das laufende Quartal ausgegeben und damit auch die Aktien der Konkurrenten AMD und NVIDIA beflügelt. AMD habe im nachbörslichen US-Handel knapp 2% zugelegt, für NVIDIA sei es 1,5% nach oben gegangen.