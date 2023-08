Kursziel

Munich Re-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 800,00 Buy Rosenblatt Securities Hans Mosesmann 16.08.2023 780,00 Buy HSBC Frank Lee 21.08.2023 600,00 Overweight Barclays Blayne Curtis 20.07.2023 575,00 Positive Susquehanna Financial - 20.07.2023 570,00 Outperform Robert W. Baird Tristan Gerra 15.08.2023 570,00 Outperform Wolfe Research Chris Caso 19.07.2023 560,00 Buy Tigress Financial Partners Ivan Feinseth 07.07.2023 550,00 Buy BofA Securities Vivek Arya 17.07.2023 550,00 Overweight KeyBanc Capital Markets John Vinh 11.07.2023 550,00 Outperform Evercore ISI C.J. Muse 28.06.2023 540,00 Buy UBS - 15.08.2023 530,00 Buy Mizuho Securities USA Vijay Rakesh 24.07.2023 520,00 Buy Citigroup Atif Malik 10.08.2023 500,00 Buy Jefferies & Co. Mark Lipacis 20.06.2023 500,00 Overweight Morgan Stanely - 14.08.2023 500,00 Strong Buy Raymond James Srini Pajjuri 16.08.2023 500,00 Buy Craig-Hallum Capital Richard Shannon 25.05.2023 500,00 Overweight J.P. Morgan - 25.05.2023 500,00 Outperform TD Cowen Matthew Ramsay 25.05.2023 500,00 Outperform Oppenheimer - 17.08.2023 500,00 Overweight Piper Sandler - 16.08.2023 500,00 Overweight Wells Fargo Advisors Aaron Rakers 15.08.2023 495,00 Buy Goldman Sachs - 10.07.2023 490,00 Outperform Wedbush Securities Matt Bryson 18.08.2023 475,00 Outperform Sanford C. Bernstein & Co Stacy Rasgon 25.05.2023 475,00 Outperform Daiwa Capital Markets Louis Miscioscia 29.06.2023 470,00 Buy Truist - 25.05.2023 460,00 Buy Needham & Company Rajvindra Gill 25.05.2023 450,00 Outperform BMO Capital Markets Ambrish Srivastava 25.05.2023 390,00 Hold Deutsche Bank Ross Seymore 25.05.2023 370,00 Hold Stifel Ruben Roy 25.05.2023

Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

431,05 EUR +8,24% (21.08.2023, 21:59)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

469,67 USD +8,47% (21.08.2023, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (21.08.2023/ac/a/n)





Santa Clara (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Spezialisten für PC-Grafikprozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 800,00 oder 370,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur NVIDIA-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.NVIDIA Corp. wird am 23. August die Zahlen für das zweite Quartal 2024 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der NVIDIA-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Rosenblatt Securities: Am 16. August hat der betreuende Analyst, Hans Mosesmann, sein Kursziel von 600,00 auf 800,00 USD angehoben und den Titel weiterhin mit "buy" bewertet. Der Analyst erwarte einen "beat and raise"-Druck, wobei die Prognose durch starke Einschränkungen bei den H100-Hopper-Plattformen beeinträchtigt werde. Seiner Meinung nach werde die Nachfrage in den nächsten Quartalen das Angebot um mindestens 50% übersteigen. Ohne Einschränkungen werden die Gewinne von NVIDIA im Jahr 2024 im hohen Zehnerbereich pro Aktie liegen, gegenüber der aktuellen Rosenblatt-Schätzung von 10,35 USD. Die Analysten würden die Ertragskraft von NVIDIA im Jahr 2025 in den 20-Dollar-Bereich pro Aktie reichen sehen.Das niedrigste Kursziel für NVIDIA kommt von Stifel und wurde auf 370 USD taxiert. Die Analysten bewerten die Aktie des Spezialisten für PC-Grafikprozessoren weiterhin mit "hold". Die jüngste Dynamik habe sich fortgesetzt, da die Ergebnisse des ersten Quartals die Konsenserwartungen übertroffen hätten und die Umsatzprognose des Unternehmens für das zweite Quartal "deutlich über den hohen Erwartungen" gelegen habe. Stifel habe die Schätzungen angehoben und sehe NVIDIA weiterhin als "den am besten positionierten kurzfristigen Nutznießer der CSP-Ausgabentrends", so die Stifel-Analysten am 25. Mai.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur NVIDIA-Aktie?