NVIDIA-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 750,00 Outperform Robert W. Baird Tristan Gerra 24.08.2023 745,00 Outperform Exane BNP Paribas David O'Connor 24.08.2023 700,00 Buy Craig-Hallum Capital - 24.08.2023 690,00 Buy WestPark Capital Kevin Garrigan 24.08.2023 675,00 Outperform Bernstein Research Stacy Rasgon 07.09.2023 670,00 Overweight KeyBanc Capital Markets - 24.08.2023 668,00 Buy Truist - 24.08.2023 650,00 Overweight Barclays Capital Blayne Curtis 25.08.2023 650,00 Buy BofA Securities Vivek Arya 24.08.2023 650,00 Outperform Oppenheimer Rick Schafer 24.08.2023 645,00 Buy Phillip Securities Maximilian Koeswoyo 28.08.2023 630,00 Buy Citigroup - 24.08.2023 630,00 Overweight Morgan Stanely - 24.08.2023 625,00 Buy Benchmark Company Cody Acree 24.08.2023 620,00 Overweight Piper Sandler - 24.08.2023 615,00 Kaufen DZ BANK Ingo Wermann 24.08.2023 600,00 Outperform BMO Capital Markets Ambrish Srivastava 24.08.2023 600,00 Outperform Evercore ISI - 24.08.2023 600,00 Overweight JP Morgan Harlan Sur 24.08.2023 600,00 Buy Needham & Company - 24.08.2023 600,00 Strong buy Raymond James - 24.08.2023 600,00 Buy Stifel Ruben Roy 24.08.2023 600,00 Positive Susquehanna Financial - 24.08.2023 600,00 Outperform TD Cowen Matthew Ramsay 24.08.2023 600,00 Outperform Wedbush Securities Matt Bryson 24.08.2023 600,00 Overweight Wells Fargo Advisors - 24.08.2023 590,00 Buy Mizuho Securities USA Vijay Rakesh 24.08.2023 560,00 Hold Deutsche Bank Ross Seymore 24.08.2023 560,00 Buy UBS Timothy Arcuri 24.08.2023



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (11.09.2023/ac/a/n)







Santa Clara (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Spezialisten für PC-Grafikprozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 750,00 oder 560,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur NVIDIA-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.NVIDIA Corp. hat am 23. August die Zahlen für das 2. Quartal 2024 veröffentlicht.Wie die Nachrichtenagentur dpa am 23. August berichtete, lasse der KI-Boom das Geschäft des Chipkonzerns explosiv wachsen. Die Firma aus dem Silicon Valley habe im vergangenen Quartal den Umsatz im Jahresvergleich auf 13,5 Milliarden Dollar verdoppeln können. Der Gewinn sei von 656 Millionen Dollar vor einem Jahr auf knapp 6,2 Milliarden Dollar (5,7 Mrd. Euro) hochgesprungen, wie NVIDIA nach US-Börsenschluss am 23. August mitgeteilt habe.Die Firma habe die Erwartungen der Analysten sowohl mit den Zahlen für das vergangene Vierteljahr als auch mit der Prognose für das bis Ende Oktober laufende dritte Geschäftsquartal übertroffen. NVIDIA rechne mit einem weiteren Umsatzanstieg auf rund 16 Milliarden Dollar.Einen besonders großen Sprung habe es im vergangenen Quartal im Geschäft mit Technik für Rechenzentren gegeben. Der Umsatz des Bereichs sei im Jahresvergleich um 171 Prozent auf 10,32 Milliarden Dollar gestiegen. In Rechenzentren würden viele KI-Anwendungen laufen und die Anlagen würden deshalb mit immer mehr NVIDIA-Chips aufgerüstet. Das Gaming-Geschäft mit NVIDIA-Grafikkarten wuchs um 22 Prozent auf 2,49 Milliarden Dollar, so die dpa-AFX ergänzend.Die niedrigste Kursprognose für NVIDIA kommt dagegen von der UBS: Der dort zuständige Analyst, Timothy Arcuri, hat am 24. August seine Kaufempfehlung für den Titel bestätigt und das Kursziel von 560 USD genannt. Das Unternehmen habe sehr starke Prognosen gemeldet, die solide über den Erwartungen der Investoren gelegen hätten. Irgendwann werde die Nachfrage zu einem wichtigeren Faktor für den Umsatz werden, aber während des Jahres 2024 und vielleicht bis Anfang 2025 sollte NVIDIA der "Königsmacher" im Bereich der künstlichen Intelligenz bleiben. UBS habe die Schätzungen "noch einmal" erhöht, gehe aber davon aus, dass NVIDIAs Multiplikator auf das 25Fache, das untere Ende der historischen Spanne, sinke.