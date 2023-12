Kursziel

NVIDIA-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 700,00 Outperform Bernstein Research Stacy Rasgon 22.11.2023 700,00 Buy BofA Securities - 22.11.2023 700,00 Outperform TD Cowen - 11.12.2023 675,00 Overweight Wells Fargo Advisors - 22.11.2023 674,00 Buy Truist - 22.11.2023 665,00 Buy Stifel Ruben Roy 22.11.2023 650,00 Overweight Barclays Capital Blayne Curtis 22.11.2023 650,00 Outperform BMO Capital Markets - 22.11.2023 650,00 Overweight JP Morgan Harlan Sur 22.11.2023 640,00 Kaufen DZ BANK Ingo Wermann 22.11.2023 625,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Toshiya Hari 22.11.2023 625,00 Buy Mizuho Securities USA - 22.11.2023 603,00 Overweight Morgan Stanely - 22.11.2023 600,00 Outperform Evercore ISI - 22.11.2023 580,00 Buy UBS Timothy Arcuri 22.11.2023 575,00 Buy Citigroup - 11.12.2023 550,00 Kaufen RBI Andreas Schiller 28.11.2023 - Hold Edward Jones - 22.11.2023

Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (14.12.2023/ac/a/n)







Santa Clara (www.aktiencheck.de) - NVIDIA Corp. hat am 21. November die Zahlen zum 3. Quartal 2024 bekannt gegeben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der NVIDIA-Aktie anbetrifft, kommt das Top-Kursziel u.a. von Bernstein Research: Der dort zuständige Analyst, Stacy Rasgon, hat das Kursziel für den Titel nach Zahlen von 675 auf 700 USD angehoben und die Einstufung auf "outperform" belassen. Der US-Halbleiterkonzern habe erneut glänzende Zahlen vorgelegt, habe Rasgon in einer am 22. November vorliegenden Studie geschrieben. Es sei derzeit klar, dass die Nachfrage im Bereich Künstlicher Intelligenz stark sei. Die Frage, wie lange dies so bleiben werde, lasse sich derzeit nicht beantworten. Das neue Ziel resultiere aus den erhöhten Schätzungen. Auch nach ihrem guten Lauf in diesem Jahr wirkten die Aktien auf ihn noch nicht teuer bewertet.Eine der niedrigsten Kursprognosen für NVIDIA kommt dagegen von der Citigroup: Die Analysten haben am 11. Dezember das "buy"-Rating für die Aktie mit einem Kursziel von 575 USD bestätigt. Die Citigroup eröffne eine 30-tägige "positive Catalyst Watch" auf den US-Chipkonzern vor der CES-Sitzung und nach der jüngsten Underperformance der Aktie. Die Gespräche der US-Bank mit der Lieferkette von NVIDIA würden darauf hindeuten, dass die Aussichten für die GPU-Einheiten im Kalenderjahr 2024 besser als erwartet seien. Die Citigroup sei der Meinung, dass die starken Aussichten für die Einheiten im Jahr 2024 eine Beschleunigung der Hyperscale-Cloud-Investitionen in den USA im nächsten Jahr sowie eine schnellere Akzeptanz der kommenden H200- und B100-GPUs von NVIDIA als erwartet implizieren würden.