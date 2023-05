Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur NVIDIA-Aktie auf einen Blick:



NVIDIA-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 375,00 Overweight KeyBanc Capital Markets John Vinh 22.05.2023 355,00 Buy HSBC Frank Lee 18.04.2023 350,00 Outperform Credit Suisse - 18.05.2023 340,00 Buy BofA Securities - 19.04.2023 320,00 Buy Tigress Financial Partners - 30.03.2023 320,00 Overweight Wells Fargo Advisors Aaron Rakers 22.03.2023 315,00 Buy UBS Timothy Arcuri 28.03.2023 305,00 Outperform BMO Capital Markets Ambrish Srivastava 22.03.2023 305,00 Buy Citigroup Atif Malik 17.03.2023 304,00 Overweight Morgan Stanely Joseph Moore 16.03.2023 300,00 Outperform Bernstein Research Stacy Rasgon 28.03.2023 300,00 Buy Needham & Company - 23.03.2023 300,00 Outperform Evercore ISI C.J. Muse 22.03.2023 300,00 Outperform Oppenheimer - 22.03.2023 300,00 Outperform TD Cowen - 22.03.2023 300,00 Neutral Robert W. Baird Tristan Gerra 20.03.2023 300,00 Buy Jefferies & Co. Mark Lipacis 23.02.2023 290,00 Neutral Wedbush Securities Matt Bryson 22.05.2023 290,00 Buy Mizuho Securities USA - 22.03.2023 290,00 Strong buy Raymond James - 01.03.2023 289,00 Buy Truist William Stein 22.03.2023 280,00 Halten RBI Andreas Schiller 13.04.2023 275,00 Overweight Barclays Blayne Curtis 23.02.2023 275,00 Buy Goldman Sachs Toshiya Hari 23.02.2023 275,00 Overweight Piper Sandler Harsh Kumar 23.02.2023 250,00 Overweight J.P. Morgan - 23.02.2023 230,00 Neutral Exane BNP Paribas David O'Connor 21.03.2023 225,00 Hold Stifel - 23.02.2023 220,00 Hold Deutsche Bank Ross Seymore 22.03.2023 190,00 Hold Craig-Hallum Capital Richard Shannon 23.02.2023 - Hold WestPark Capital - 22.03.2023



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (23.05.2023/ac/a/n)







Santa Clara (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Spezialisten für PC-Grafikprozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 375,00 oder 190,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur NVIDIA-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.NVIDIA Corp. wird am 24. Mai die Zahlen für das erste Quartal 2024 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der NVIDIA-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von KeyBanc Capital Markets. Der betreuende Analyst, John Vinh, hat das Kursziel für den Titel in einer Aktienanalyse vom 22. Mai von 320 auf 375 USD erhöht und das "overweight"-Rating bestätigt.NVIDIA sei am besten positioniert, um durch den zunehmenden Rückenwind der generativen KI, unterstützt durch die Einführung zusätzlicher RTX40-Gaming-SKUs, bessere Ergebnisse zu erzielen, so John Vinh von KeyBanc. Während das Angebot wahrscheinlich einen bedeutsameren kurzfristigen Aufwärtstrend für NVIDIAs Rechenzentrums-GPUs, einschließlich der A100 und H100, begrenzen werde und die enttäuschende Markteinführung der RTX4070 zu einem bescheidenen Fehlschlag im Gaming-Bereich führen könnte, könne man davon ausgehen, dass die Investoren über diese Bedenken hinwegsehen würden. Denn NVIDIA sei angesichts seiner dominanten Positionierung im Bereich der generativen KI und mehrerer neuer Produktzyklen sowohl im Rechenzentrum als auch im Gaming-Bereich eines der am besten positionierten Unternehmen im Bereich der Halbleiter in diesem Jahr.Eine der niedrigsten Kursprognosen für NVIDIA kommt dagegen von der Raiffeisen Bank International AG (RBI). Das Technologieunternehmen sei nach den sehr guten Jahren während der Pandemie im Vorjahr kurstechnisch stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Eine sich wieder normalisierende Nachfragesituation sowie das damit einhergehende niedrigere Preisniveau hätten gemeinsam mit dem schwächeren makroökonomischen Umfeld zu einer Neubewertung von NVIDIA geführt. Verstärkt worden sei dieser Trend noch durch den hohen Beta-Faktor, welcher als Hebel nach unten dazugekommen sei.Die kürzliche Neupositionierung von NVIDIA als Anlaufstelle für das Zukunftsthema KI sei zuletzt aber wunderbar aufgegangen: Der jüngst eingesetzte KI-Hype habe seit Jahresbeginn für einen starken Turnaround gesorgt, wodurch die Papiere der Kalifornier seit Jahresbeginn um 81% im Kurs hätten zulegen können und sich zurzeit nahe dem 52-Wochen Hoch befinden würden. Dementsprechend offenbare die relative Bewertung im Vergleich zur eigenen Historie sowie zur Peergroup einen erheblichen Bewertungsaufschlag. Dieser lasse sich aber aufgrund des disruptiven Charakters der technologischen Entwicklung sowie in Anbetracht der Positionierung des Unternehmens zu einem gewissen Grad rechtfertigen.Unter diesen Gesichtspunkten hat Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, in einer Aktienanalyse vom 13. April die neue Coverage von NVIDIA mit einer "halten"-Empfehlung initiiert.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur NVIDIA-Aktie?