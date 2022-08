Kursziel

NVIDIA-Aktie Firma Aktienanalyst Datum - Hold Craig-Hallum Capital Richard Shannon 08.08.2022 - Hold Summit Insights Group KinNgai Chan 08.08.2022 370,00 Buy Jefferies & Co. Mark Lipacis 26.05.2022 310,00 Buy Tigress Financial Partners Ivan Feinseth 08.07.2022 300,00 Outperform Evercore ISI C.J. Muse 26.05.2022 285,00 Buy Citigroup Atif Malik 12.07.2022 285,00 Overweight J.P. Morgan Harlan Sur 26.05.2022 265,00 Outperform Cowen and Company Matthew Ramsay 26.05.2022 250,00 Buy Mizuho Securities USA Vijay Rakesh 09.08.2022 250,00 Outperform Oppenheimer Rick Schafer 08.08.2022 250,00 Strong buy Raymond James Chris Caso 26.05.2022 240,00 Buy Needham & Company Rajvindra Gill 26.05.2022 235,00 Overweight Piper Sandler Harsh Kumar 08.08.2022 230,00 Overweight KeyBanc Capital Markets John Vinh 12.07.2022 228,00 Buy Benchmark Company David Williams 26.05.2022 220,00 Buy BofA Securities Vivek Arya 29.06.2022 220,00 Positive Susquehanna Financial Christopher Rolland 13.07.2022 216,00 Buy Truist William Stein 08.08.2022 200,00 Overweight Barclays Blayne Curtis 25.07.2022 182,00 Equal-weight Morgan Stanely Joseph Moore 26.05.2022 175,00 Hold Deutsche Bank Ross Seymore 20.07.2022 166,00 Neutral Goldman Sachs Toshiya Hari 15.07.2022 150,00 Neutral Robert W. Baird Tristan Gerra 14.07.2022

Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

170,84 EUR -0,29% (23.08.2022, 09:08)



XETRA-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

173,40 EUR -2,60% (22.08.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

170,34 USD -4,57% (22.08.2022, 22:00)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (23.08.2022/ac/a/n)







Santa Clara (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Spezialisten für PC-Grafikprozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 370,00 oder 150,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur NVIDIA-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.NVIDIA Corp. wird am 24. August die Zahlen für das 2. Quartal 2023 bekannt geben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der NVIDIA-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Tigress Financial Partners. Analyst Ivan Feinseth hat für den Titel am 8. Juli das Kursziel von 310 USD ausgegeben und ihn weiterhin mit dem Rating "buy" eingestuft.Eine der niedrigsten Kursprognosen für NVIDIA kommt dagegen von Toshiya Hari, Analyst von Goldman Sachs, der die Aktie des US-Grafikchip-Herstellers am 15. Juli unverändert mit "neutral" bewertet und das Kursziel von 192 auf 166 USD gesenkt hat.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur NVIDIA-Aktie?Börsenplätze NVIDIA-Aktie: