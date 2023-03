Kursziel

NVIDIA-Aktie

(USD) Rating

NVIDIA-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 305,00 Buy Citigroup Atif Malik 17.03.2023 304,00 Overweight Morgan Stanely Joseph Moore 16.03.2023 300,00 Outperform Evercore ISI C.J. Muse 23.02.2023 300,00 Buy Jefferies & Co. Mark Lipacis 23.02.2023 290,00 Strong buy Raymond James - 01.03.2023 275,00 Outperform Credit Suisse Chris Caso 02.03.2023 275,00 Overweight Barclays Blayne Curtis 23.02.2023 275,00 Buy BofA Securities - 20.03.2023 275,00 Buy Goldman Sachs Toshiya Hari 23.02.2023 275,00 Outperform Oppenheimer Rick Schafer 23.02.2023 275,00 Overweight Piper Sandler Harsh Kumar 23.02.2023 275,00 Overweight Wells Fargo Advisors Aaron Rakers 23.02.2023 270,00 Buy Needham & Company - 23.02.2023 266,00 Buy Truist William Stein 23.02.2023 260,00 Outperform Cowen and Company - 23.02.2023 255,00 Outperform BMO Capital Markets Ambrish Srivastava 23.02.2023 250,00 Overweight J.P. Morgan - 23.02.2023 230,00 Buy Mizuho Securities USA Vijay Rakesh 23.02.2023 230,00 Neutral Robert W. Baird Tristan Gerra 23.02.2023 225,00 Hold Stifel - 23.02.2023 216,00 Neutral Wedbush Securities Matt Bryson 23.02.2023 200,00 Hold Deutsche Bank - 23.02.2023 190,00 Hold Craig-Hallum Capital Richard Shannon 23.02.2023



Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

241,65 EUR +0,21% (20.03.2023, 21:04)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

258,47 USD +0,47% (20.03.2023, 20:57)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (20.03.2023/ac/a/n)







Santa Clara (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Spezialisten für PC-Grafikprozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 305,00 oder 190,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur NVIDIA-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.NVIDIA Corp. hat am 22. Februar die Zahlen für das vierte Quartal 2023 vorgelegt.Wie aus der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 22. Februar hervorgeht, habe der Chipkonzern im vergangenen Quartal trotz deutlicher Rückgänge bei Umsatz und Gewinn die Erwartungen der Börse übertroffen. Es sei vor allem das Geschäft mit Rechenzentren gewesen, das die Einbußen bei Grafikkarten abgefedert habe. Der größte NVIDIA-Bereich sei im Jahresvergleich um 11 Prozent auf 3,62 Milliarden Dollar gewachsen. NVIDIAs Technologien würden sich gut für Anwendungen auf Basis künstlicher Intelligenz eignen, die gerade sehr gefragt seien. Der Konzern wolle auf den Trend weiter eingehen und seine Ressourcen durch Partnerschaften mit großen Anbietern von Cloud-Diensten breiter verfügbar machen, wie NVIDIA-Chef, Jensen Huang, gesagt habe.Bei Grafikkarten sei der Umsatz um 46 Prozent auf 1,83 Milliarden Dollar gefallen. Dem Geschäft würden das Schrumpfen des PC-Marktes sowie das abgekühlte Interesse an Kryptowährungen zu schaffen machen, für deren Erzeugung oft Grafikkarten von NVIDIA eingesetzt würden.Insgesamt sei NVIDIAs Umsatz im Ende Januar abgeschlossenen vierten Geschäftsquartal um 21 Prozent auf 6,05 Milliarden Dollar (5,71 Mrd. Euro) gesunken. Analysten hätten eher mit 6 Milliarden Dollar gerechnet. Unterm Strich fiel der Gewinn um 53 Prozent auf gut 1,4 Milliarden Dollar, so die dpa-AFX ergänzend. WKN A14Y6F ) und BAIDU ( ISIN US0567521085 WKN A0F5DE ) in dieser Woche beschleunige. Trotz makroökonomischer Bedenken würden Hyperscaler ihre Prioritäten bei den Cloud-Investitionen auf eine breite Palette von generativen Anwendungsfällen setzen, so der Analyst in einer Research Note. Das Unternehmen sehe die GTC-Konferenz von NVIDIA in der nächsten Woche als Schlüsselveranstaltung, um die Zukunft der generativen KI für die Branche zu präsentieren. Es habe seine Bewertungsgrundlage für NVIDIA auf 2025 verschoben, um das wachsende Vertrauen in die Einführung generativer KI widerzuspiegeln.Pessimistischer gibt sich dagegen Craig-Hallum Capital, wo das Kursziel von 190 USD genannt wurde. Analyst Richard Shannon hat die Aktie von NVIDIA am 23. Februar weiterhin mit dem Votum "hold" eingestuft.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur NVIDIA-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur NVIDIA-Aktie auf einen Blick: