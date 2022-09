Kursziel

NVIDIA-Aktie

(USD) Rating

NVIDIA-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 280,00 Buy Jefferies & Co. Mark Lipacis 02.09.2022 248,00 Buy Citigroup Atif Malik 24.08.2022 230,00 Outperform BMO Capital Markets Ambrish Srivastava 25.08.2022 225,00 Buy Mizuho Securities USA Vijay Rakesh 25.08.2022 220,00 Overweight J.P. Morgan Harlan Sur 01.09.2022 215,00 Buy Benchmark Company Cody Acree 25.08.2022 210,00 Strong buy Raymond James Melissa Fairbanks 25.08.2022 205,00 Outperform Credit Suisse Randy Abrams 25.08.2022 200,00 Overweight Piper Sandler Harsh Kumar 01.09.2022 198,00 Buy Truist William Stein 25.08.2022 190,00 Overweight Barclays Blayne Curtis 25.08.2022 180,00 Outperform Sanford C. Bernstein & Co Stacy Rasgon 01.09.2022 170,00 Buy Needham & Company Rajvindra Gill 02.09.2022 165,00 Hold Craig-Hallum Capital Richard Shannon 25.08.2022 165,00 Hold Deutsche Bank Ross Seymore 25.08.2022 165,00 Hold Stifel Ruben Roy 07.09.2022 160,00 Neutral Wedbush Securities Matt Bryson 25.08.2022 135,00 Neutral Robert W. Baird Tristan Gerra 25.08.2022 133,00 Neutral Daiwa Capital Markets Louis Miscioscia 02.09.2022



Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

142,70 EUR +1,99% (09.09.2022, 16:15)



XETRA-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

142,40 EUR +1,83% (09.09.2022, 16:00)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

143,27 USD +2,41% (09.09.2022, 16:01)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (09.09.2022/ac/a/n)







Santa Clara (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Spezialisten für PC-Grafikprozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 280,00 oder 133,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur NVIDIA-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.NVIDIA Corp. hat am 24. August die Zahlen für das 2. Quartal 2023 veröffentlicht.Wie die Nachrichtenagentur dpa am 24. August berichtete, sei der Umsatz im Ende Juli abgeschlossenen zweiten Geschäftsquartal im Rahmen der vorgelegten vorläufigen Zahlen geblieben - ein Plus von 3 Prozent auf 6,7 Milliarden Dollar. NVIDIA selbst habe mit mehr als 8 Milliarden Dollar gerechnet. Auslöser sei ein Gaming-Geschäft gewesen, das noch schwächer ausgefallen sei als erwartet.NVIDIAs Grafikkarten würden nicht nur in PCs eingesetzt, deren Verkäufe aktuell schwächeln würden, sondern auch zur Produktion von Kryptowährungen, die mit gesunkenen Kursen weniger lukrativ geworden sei.Die Erlöse des Gaming-Bereichs seien mit 2,04 Milliarden Dollar wie angekündigt um ein Drittel im Jahresvergleich gefallen. Im Geschäft mit Rechenzentren sei der Umsatz dagegen auf 3,81 Milliarden Dollar gestiegen - ein Plus von 61 Prozent. Unterm Strich sei der Quartalsgewinn auf 656 Millionen Dollar von gut 2,37 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor gefallen.Der US-Chipkonzern NVIDIA rechne nach verfehlten Umsatzerwartungen nicht mit einer baldigen Erholung. Für das laufende Quartal habe das Unternehmen mit Sitz im kalifornischen Santa Clara am Mittwoch einen Umsatz von etwa 5,9 Milliarden Dollar (etwa 5,9 Milliarden Euro) prognostiziert. Das wären über eine Milliarde Dollar weniger als im Vorjahresquartal - und deutlich weniger als von Analysten erwartet, so die dpa-AFX weiter.Indes hat Louis Miscioscia, Analyst von Daiwa Capital Markets, die Aktie von NVIDIA am 2. September von "outperform" auf "neutral" zurückgestuft und das Kursziel von 215 auf 133 USD gekürzt.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur NVIDIA-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur NVIDIA-Aktie auf einen Blick: