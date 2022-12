Kursziel

NVIDIA-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 250,00 Buy Tigress Financial Partners Ivan Feinseth 08.12.2022 225,00 Buy Jefferies & Co. Mark Lipacis 17.11.2022 200,00 Buy Mizuho Securities USA Vijay Rakesh 17.11.2022 200,00 Buy Needham & Company Rajvindra Gill 17.11.2022 200,00 Buy UBS Timothy Arcuri 17.11.2022 185,00 Positive Susquehanna Financial Christopher Rolland 17.11.2022 175,00 Equal-weight Morgan Stanely Joseph Moore 17.11.2022 175,00 Hold Stifel Ruben Roy 17.11.2022 175,00 Neutral Wedbush Securities Matt Bryson 17.11.2022 150,00 Hold Deutsche Bank Ross Seymore 17.11.2022

Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

172,82 EUR +3,83% (13.12.2022, 16:09)



XETRA-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

175,00 EUR +7,94% (13.12.2022, 15:53)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

186,55 USD +6,39% (13.12.2022, 15:56)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (13.12.2022/ac/a/n)







Santa Clara (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Spezialisten für PC-Grafikprozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 250,00 oder 150,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur NVIDIA-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.NVIDIA Corp. hat am 16. November die Zahlen für das 3. Quartal 2023 veröffentlicht.Wie die Nachrichtenagentur dpa am 16. November berichtete, helfe ein starkes Wachstum bei Technik für Rechenzentren dem Chipkonzern NVIDIA, Rückgänge in seinem angestammten Geschäft mit Grafikkarten auszugleichen. Im vergangenen Quartal sei der Umsatz daher weniger stark gesunken als von Analysten erwartet. Die Rückgänge seien unterdessen dennoch deutlich ausgefallen. Der Umsatz sei in dem Ende Oktober abgeschlossenen dritten Geschäftsquartal im Jahresvergleich um 17 Prozent auf 5,93 Milliarden Dollar gesunken. Der Gewinn sei um 72 Prozent auf 680 Millionen Dollar (654,3 Mio. Euro) abgesackt.Die Entwicklung bei den zwei Standbeinen von NVIDIA sei gegensätzlich verlaufen. Das Geschäft mit Rechenzentren sei um 31 Prozent auf 3,83 Milliarden Dollar gewachsen. Die Umsätze seien zwar durch den US-Stopp für die Ausfuhr einiger Chips nach China gebremst worden, NVIDIA habe dies aber mit der Lieferung anderer Modelle abgefangen. Bei Grafikkarten habe es dagegen einen Umsatzrückgang von 51 Prozent auf 1,57 Milliarden Dollar gegeben. Den Ausschlag gab zum einen der schwache PC-Absatz, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der NVIDIA-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Tigress Financial Partners: Analyst Ivan Feinseth hat den Titel am 8. Dezember weiterhin mit "buy" eingestuft und das Kursziel von 250 USD genannt.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur NVIDIA-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur NVIDIA-Aktie auf einen Blick: