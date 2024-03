Kursziel

NVIDIA-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 1.200,00 Overweight Cantor Fitzgerald C.J. Muse 11.03.2024 1.200,00 Buy Loop Capital - 22.02.2024 1.177,00 Buy Truist - 18.03.2024 1.100,00 Buy BofA Securities - 19.03.2024 1.100,00 Overweight KeyBanc Capital Markets - 19.03.2024 1.100,00 Outperform Oppenheimer - 20.03.2024 1.050,00 Overweight Piper Sandler - 20.03.2024 1.050,00 Positive Susquehanna Financial Christopher Rolland 19.03.2024 1.050,00 Buy HSBC Frank Lee 18.03.2024 1.030,00 Buy Citigroup - 20.03.2024 1.000,00 Outperform Bernstein Research Stacy Rasgon 19.03.2024 1.000,00 Buy Mizuho Securities USA - 07.03.2024 1.000,00 Buy Benchmark Company Cody Acree 22.02.2024 985,00 Buy Tigress Financial Partners Ivan Feinseth 28.02.2024 970,00 Overweight Wells Fargo Advisors - 19.03.2024 950,00 - Argus Research Jim Kelleher 20.03.2024 910,00 Buy Stifel Ruben Roy 22.02.2024 900,00 Outperform TD Cowen - 22.02.2024 870,00 Outperform China International Capital - 06.03.2024 850,00 Hold Deutsche Bank - 20.03.2024 850,00 Overweight JP Morgan Harlan Sur 20.03.2024 850,00 Buy Craig-Hallum Capital - 22.02.2024 850,00 Buy Needham & Company N. Quinn Bolton 22.02.2024 800,00 Buy UBS Timothy Arcuri 22.02.2024 795,00 Overweight Morgan Stanely - 19.03.2024 620,00 Neutral D.A. Davidson & Co. - 22.02.2024 - Kaufen DZ BANK Ingo Wermann 22.02.2024

Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

814,40 EUR -0,48% (23.05.2022, 17:21)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

885,425 USD -0,96% (23.05.2022, 17:06)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (20.03.2024/ac/a/n)







Santa Clara (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Spezialisten für PC-Grafikprozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 1.200,00 oder 620,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur NVIDIA-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.NVIDIA Corp. hat am 21. Februar die Zahlen für das 4. Quartal 2024 vorgelegt.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur NVIDIA-Aktie?Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der NVIDIA-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose beispielsweise von Cantor Fitzgerald: Analyst C.J. Muse hat den Titel am 11. März weiterhin mit "overweight" eingestuft und das Kursziel um 300 USD auf 1.200 USD angehoben. Das Unternehmen habe eine jährliche Run-Rate von 1 Mrd. USD für sein Softwaregeschäft erreicht. Muse sage, dass die Software-Chance "nur im ersten Inning" sei. Gehe man von einem durchschnittlichen 40-fachen Multiplikator aus, ergebe sich ein fairer Wert von 1.200 USD bis 1.400 USD für die Aktie, sobald die Investoren davon überzeugt seien, dass 2025 kein Spitzenjahr für NVIDIA sei.Eine der niedrigsten Kursprognosen für NVIDIA kommt dagegen von Morgan Stanley. Die Analysten haben die Aktie am 19. März weiterhin mit "overweight" bewertet und sehen 795 USD als Kursziel. Es habe keine großen Überraschungen während der Keynote von CEO Jensen Huang im Rahmen der GPU Technology Conference von NVIDIA gegeben, so die Analysten von Morgan Stanley. Aber sie würden hinzufügen, dass die Blackwell-Leistungsansprüche "beeindruckend" gewesen seien, und würden sagen, dass die Leistung der Blackwell-Familie "die Messlatte noch einmal höher legen werde." Trotz allem, was in den letzten 18 Monaten passiert sei, gehe aus der GTC-Keynote klar hervor, dass NVIDIA glaube, dass es "noch früh sei, wenn es darum gehe, das Potenzial der generativen KI zu erschließen", und das Unternehmen treibe auch weiterhin Dienstleistungen, Omniverse und Robotik voran. Morgan Stanley bevorzuge NVIDIA weiterhin gegenüber anderen KI-Anwärtern.