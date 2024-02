Kursziel

NVIDIA-Aktie

(USD) Rating

NVIDIA-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 1.200,00 Buy Loop Capital Ananda Baruah 15.02.2024 850,00 Overweight Barclays Tom O'Malley 16.02.2024 850,00 Outperform Oppenheimer - 16.02.2024 850,00 Positive Susquehanna Financial Christopher Rolland 14.02.2024 850,00 Buy UBS Timothy Arcuri 13.02.2024 840,00 Overweight Wells Fargo Advisors - 16.02.2024 825,00 Buy Mizuho Securities USA - 13.02.2024 800,00 Outperform Wedbush Securities - 16.02.2024 800,00 Conviction Buy Goldman Sachs - 05.02.2024 800,00 Buy BofA Securities Vivek Arya 02.02.2024 790,00 Buy Tigress Financial Partners - 17.01.2024 775,00 Overweight Cantor Fitzgerald - 22.01.2024 750,00 Overweight Morgan Stanely Joseph Moore 07.02.2024 740,00 Overweight KeyBanc Capital Markets - 16.01.2024 700,00 Buy New Street Research - 08.01.2024 700,00 Outperform Bernstein Research Stacy Rasgon 18.12.2023 691,00 Buy Truist William Stein 05.01.2024 650,00 Outperform BMO Capital Markets - 22.11.2023 640,00 Kaufen DZ BANK Ingo Wermann 22.11.2023 600,00 Buy Argus Research - 04.01.2024 600,00 Outperform Evercore ISI - 22.11.2023 550,00 Kaufen RBI Andreas Schiller 28.11.2023 410,00 Neutral D.A. Davidson & Co. - 02.01.2024 - Overweight JP Morgan - 09.01.2024 - Hold Edward Jones - 22.11.2023

Börsenplätze NVIDIA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

680,60 EUR +1,02% (19.02.2024, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs NVIDIA-Aktie:

725,62 USD -0,13% (16.02.2024, 21:59)



ISIN NVIDIA-Aktie:

US67066G1040



WKN NVIDIA-Aktie:

918422



Ticker-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVD



NASDAQ-Symbol NVIDIA-Aktie:

NVDA



Kurzprofil NVIDIA Corp.:



Die NVIDIA Corporation (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. (20.02.2024/ac/a/n)







Santa Clara (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Spezialisten für PC-Grafikprozessoren NVIDIA Corp. (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 1.200,00 oder 410,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur NVIDIA-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.NVIDIA Corp. wird am 21. Februar die Zahlen für das vierte Quartal 2024 veröffentlichen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur NVIDIA-Aktie?Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der NVIDIA-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Loop Capital: Der dort zuständige Analyst, Ananda Baruah, hat am 15. Februar die Coverage für den Titel mit einem "buy"-Rating und einem Kursziel von 1.200 USD aufgenommen. Laut Baruah von Loop Capital stehe NVIDIA am vorderen Ende einer drei bis fünf Jahre dauernden Entwicklung von Grafikprozessoren und generativer künstlicher Intelligenz im Hyperscale-Bereich. Die Schätzungen von NVIDIA für die Jahre 2024 und 2025 könnten sich noch erheblich verbessern. Baruah räume zwar ein, dass in den nächsten Jahren weitere Siliziumanbieter und Hyperscale-spezifische interne Siliziumlösungen online gehen würden, doch seine Arbeit deute darauf hin, dass die größten Kunden von NVIDIA alles nehmen würden, was das Unternehmen ihnen in den Jahren 2024 und 2025 geben könne.Mit einem Kursziel von 410 USD für NVIDIA ist D.A. Davidson am pessimistischsten. Das Rating lautet weiterhin "neutral". Laut einer Aktienanalyse vom 2. Januar sehe Davidson NVIDIA als wichtigen Marktführer im Bereich Accelerated Computing und erwarte ein "beeindruckendes" jährliches Wachstum von 20% gegenüber 2022 über alle Zyklen hinweg, da das Unternehmen seine Führung in einer Reihe von Kategorien beibehalte. Es sei jedoch unwahrscheinlich, dass sich die Konsenserwartungen für das kommende Jahr erfüllen und innerhalb der nächsten sechs Quartale auf die Trendlinie zurückfallen würden. NVIDIA könnte verwundbar sein, da sich der KI-Hype dem "Tiefpunkt der Desillusionierung" nähere.