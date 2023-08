Tradegate-Aktienkurs NORMA Group-Aktie:

15,84 EUR +0,25% (24.08.2023, 12:31)



ISIN NORMA Group-Aktie:

DE000A1H8BV3



WKN NORMA Group-Aktie:

A1H8BV



Ticker-Symbol NORMA Group-Aktie:

NOEJ



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol NORMA Group-Aktie:

NOEJF



Kurzprofil NORMA Group SE:



Die NORMA Group SE (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ, Nasdaq OTC-Symbol: NOEJF) ist ein internationaler Markt- und Technologieführer für hochentwickelte Verbindungstechnik mit über 60 Jahren Erfahrung in der Herstellung und Produktentwicklung. Das Unternehmen mit rund 7.600 Mitarbeitern verfügt über ein weltweites Netzwerk mit zahlreichen Produktionsstätten und Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum.



Das Unternehmen fertigt ein breites Sortiment innovativer Verbindungslösungen in drei Produktkategorien (Befestigungsschellen, Verbindungselemente und Fluidsysteme) und ist ein führender Anbieter von Systemlösungen. Qualitätsbewusstsein und technologische Spitzenklasse haben der NORMA Group das Vertrauen von mehr als 10.000 Kunden in 100 Ländern gebracht. (24.08.2023/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - NORMA Group sieht sich auf Kurs zu seinen Jahreszielen - Gute Chance auf Bodenbildung - AktienanalysePreiserhöhungen und eine spürbar anziehende Nachfrage der Autoindustrie haben dem Verbindungstechnik-Spezialisten NORMA (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ, Nasdaq OTC-Symbol: NOEJF) im zweiten Quartal auf die Sprünge geholfen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Trotz einer geringeren Nachfrage im Bereich Wassermanagement sei der Umsatz zwischen April und Ende Juni im Jahresvergleich um 1,9 Prozent auf 324 Mio. Euro geklettert. Aus eigener Kraft habe das Plus vier Prozent betragen. Insbesondere in China habe NORMA zulegen können. Noch kräftiger als die Erlöse habe das bereinigte EBITDA angezogen. Es habe sich um 21,2 Prozent auf gut 27 Mio. Euro erhöht. Die entsprechende Marge habe sich von 7,0 Prozent im Vorjahr auf 8,4 Prozent verbessert."Wir haben ein erfolgreiches zweites Quartal absolviert und erste Initiativen aus unserem Wachstumsprogramm Step Up gestartet", habe der Vorstandsvorsitzende Guido Grandi gesagt. "Unsere Profitabilität haben wir sowohl gegenüber dem Vorjahresquartal als auch im Vergleich zum ersten Quartal 2023 verbessert." Außerdem sei es gelungen, Inflationsauswirkungen abzufedern. Ungeachtet des herausfordernden Umfelds sei das Unternehmen denn auch zuversichtlich, seine Jahresziele erreichen zu können. Demnach solle der Umsatz aus eigener Kraft im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen. Die bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern solle im laufenden Jahr rund acht Prozent erreichen.An der Börse seien die Nachrichten gut angekommen. Die sich seit mehreren Wochen andeutende Bodenbildung im Bereich um 16 Euro gewinnt damit weiter an Konturen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 33/2023)Börsenplätze NORMA Group-Aktie:Xetra-Aktienkurs NORMA Group-Aktie:15,76 EUR -0,19% (24.08.2023, 11:38)