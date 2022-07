Tradegate-Aktienkurs NORMA Group-Aktie:

Kurzprofil NORMA Group SE:



Die NORMA Group SE (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ, Nasdaq OTC-Symbol: NOEJF) ist ein internationaler Markt- und Technologieführer für hochentwickelte Verbindungstechnik mit über 60 Jahren Erfahrung in der Herstellung und Produktentwicklung. Das Unternehmen mit rund 7.600 Mitarbeitern verfügt über ein weltweites Netzwerk mit zahlreichen Produktionsstätten und Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum.



Das Unternehmen fertigt ein breites Sortiment innovativer Verbindungslösungen in drei Produktkategorien (Befestigungsschellen, Verbindungselemente und Fluidsysteme) und ist ein führender Anbieter von Systemlösungen. Qualitätsbewusstsein und technologische Spitzenklasse haben der NORMA Group das Vertrauen von mehr als 10.000 Kunden in 100 Ländern gebracht. (28.07.2022/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - NORMA Group hat ihre Gewinnprognose überraschend deutlich gesenkt - die Aktie folgt - AktienanalyseNoch vor kurzem sah es so aus, als könnte die NORMA Group-Aktie (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ, Nasdaq OTC-Symbol: NOEJF) nach langer Talfahrt im Bereich um 21 Euro endlich einen Boden finden, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dann sei der Konzern mit einer Gewinnwarnung um die Ecke gekommen - und die sei heftiger ausgefallen, als Experten ohnehin schon befürchtet hätten. Demnach solle die bereinigte EBIT-Marge 2022 nun acht statt elf Prozent betragen - 1,5 Prozentpunkte weniger als zuvor vom Markt veranschlagt.Auch beim freien Barmittelfluss habe NORMA kräftige Abstriche gemacht. Statt 100 Mio. Euro sollten es nur noch 60 Mio. Euro werden. Analysten hätten rund 72,5 Mio. Euro auf den Zetteln gehabt. Zur Begründung habe NORMA die hohe Inflation, andauernde Auswirkungen des Ukraine-Krieges, das Risiko weiterer Lockdowns in China und die anziehenden Energiepreise angeführt. Dadurch seien die Ausgaben für Logistik und Materialien sowie andere operative Kosten wie etwa für die IT gestiegen. Diese hätten nicht voll durch Steigerungen der Verkaufspreise kompensiert werden können. Die vorläufigen Q2-Zahlen würden das bereits widerspiegeln: Der Umsatz sei zwar um rund 13 Prozent auf knapp 318 Mio. Euro gestiegen, dabei habe NORMA allerdings von Währungseffekten profitiert. Aus eigener Kraft sei das Plus mit rund fünf Prozent deutlich geringer gewesen. Das bereinigte EBIT sei von gut 36 auf 22,3 Mio. Euro zurückgegangen. Die Marge sei von 12,8 auf 7 Prozent gesunken.Entsprechend negativ fiel die Reaktion der Börse aus, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Die NORMA Group-Aktie sei auf Monatssicht um weitere 22,5 Prozent abgetaucht, auf das tiefste Niveau seit März 2020. Auch Analysten hätten sich enttäuscht gezeigt, würden auf dem aktuellen Niveau inzwischen allerdings wieder mehr Chancen als Risiken sehen. (Ausgabe 29/2022)Börsenplätze NORMA Group-Aktie:Xetra-Aktienkurs NORMA Group-Aktie:17,15 EUR +1,48% (28.07.2022, 14:15)