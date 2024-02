Tradegate-Aktienkurs NORMA Group-Aktie:

14,28 EUR +0,07% (22.02.2024, 11:39)



XETRA-Aktienkurs NORMA Group-Aktie:

14,21 EUR -0,28% (22.02.2024, 11:27)



ISIN NORMA Group-Aktie:

DE000A1H8BV3



WKN NORMA Group-Aktie:

A1H8BV



Ticker-Symbol NORMA Group-Aktie:

NOEJ



Kurzprofil NORMA Group SE:



Die NORMA Group SE (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ) ist ein internationaler Markt- und Technologieführer für hochentwickelte Verbindungstechnik. Das Unternehmen verfügt über ein weltweites Netzwerk mit zahlreichen Produktionsstätten und Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum.



Das Unternehmen fertigt ein breites Sortiment innovativer Verbindungslösungen in drei Produktkategorien (Befestigungsschellen, Verbindungselemente und Fluidsysteme) und ist ein führender Anbieter von Systemlösungen. Qualitätsbewusstsein und technologische Spitzenklasse haben der NORMA Group das Vertrauen von mehr als 10.000 Kunden in über 100 Ländern gebracht. (22.02.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - NORMA Group-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Nach Einbußen im vergangenen Jahr beginnen beim Verbindungstechnik- Spezialisten NORMA (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ) die im Mai 2023 eingeleiteten Effizienzverbesserungen zu greifen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zwar sei der Umsatz im Schlussquartal 2023 infolge der wochenlangen Streiks bei US-amerikanischen Fahrzeugherstellern und negativer Währungseffekte vorläufigen Berechnungen zufolge um 5,1 Prozent auf 286,6 Mio. Euro geschrumpft. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (EBIT) habe mit 23,0 Mio. Euro allerdings 19,4 Prozent über dem Vorjahreswert gelegen. Die operative Umsatzrendite habe sich dadurch von 6,4 auf 8,0 Prozent erhöht."In der zweiten Jahreshälfte kamen unsere Verbesserungsmaßnahmen zum Tragen, sodass wir im vierten Quartal beim Ergebnis relativ zum Umsatz deutlich zugelegt haben", habe Firmenchef Guido Grandi erklärt. Die Vorab-Zahlen seien am Parkett gut angekommen. Und auch Analysten hätten sich mit dem Erreichten zufrieden gezeigt. Viel Lob habe es vor allem für den "starken" operativen Nettobarmittelzufluss von 22 Mio. Euro im Gesamtjahr gegeben.Die vollständige Bilanz wolle der Vorstand am 26. März veröffentlichen. Dann solle es auch eine Prognose für 2024 geben. Große Überraschungen und damit Kurstreiber für die Aktie seien laut Peter Rothenaicher von der Baader Bank eher nicht zu erwarten. Der Ausblick dürfte konservativ ausfallen, auch weil das Unternehmen wohl - anders als in den vergangenen Jahren - nicht wieder enttäuschen wolle, vermute der Experte. (Ausgabe 7/2024)Börsenplätze NORMA Group-Aktie: