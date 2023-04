Tradegate-Aktienkurs NORMA Group-Aktie:

Kurzprofil NORMA Group SE:



Die NORMA Group SE (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ, Nasdaq OTC-Symbol: NOEJF) ist ein internationaler Markt- und Technologieführer für hochentwickelte Verbindungstechnik mit über 60 Jahren Erfahrung in der Herstellung und Produktentwicklung. Das Unternehmen mit rund 7.600 Mitarbeitern verfügt über ein weltweites Netzwerk mit zahlreichen Produktionsstätten und Vertriebsstandorten in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum.



Das Unternehmen fertigt ein breites Sortiment innovativer Verbindungslösungen in drei Produktkategorien (Befestigungsschellen, Verbindungselemente und Fluidsysteme) und ist ein führender Anbieter von Systemlösungen. Qualitätsbewusstsein und technologische Spitzenklasse haben der NORMA Group das Vertrauen von mehr als 10.000 Kunden in 100 Ländern gebracht. (06.04.2023/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - NORMA Group-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Verbindungstechnik-Spezialist NORMA Group (ISIN: DE000A1H8BV3, WKN: A1H8BV, Ticker-Symbol: NOEJ) hat 2022 deutlich weniger verdient, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Trotz eines Umsatzanstiegs um 13,8 Prozent auf gut 1,23 Mrd. Euro sei das EBIT um 13 Prozent auf 99 Mio. Euro gesunken. Die entsprechende Rendite habe sich damit um 2,4 Prozentpunkte auf 8,0 Prozent verschlechtert. Ergebnis und Marge seien durch gestiegene Kosten für energieintensive Rohmaterialien und höhere Logistikkosten belastet worden, habe es geheißen. Außerdem seien zeitweise mehr Leiharbeitskräfte eingesetzt worden, um aufgestaute Kundenaufträge abzuarbeiten.Und Besserung sei zumindest kurzfristig nicht in Sicht: Die EBIT-Marge solle 2023 bei rund acht Prozent liegen und damit entgegen den Analystenerwartungen nur die Höhe des Vorjahres erreichen. Die vollen Auftragsbücher hätten zwar optimistisch gestimmt, habe Interimschef, Miguel Àngel López Borrego, erklärt. Er erwarte aber weitere Belastungen infolge der "geopolitischen Spannungen und Herausforderungen auf den Energie- und Rohstoffmärkten."Am Parkett sei das überhaupt nicht gut angekommen ebenso wie die deutliche Dividendenkürzung. Die Aktie sei zeitweise auf den tiefsten Stand seit Mitte Februar abgesackt. Inzwischen allerdings hätten sich die Gemüter wieder beruhigt. Was Anleger wohl im Hinterkopf haben dürften: Bloomberg habe Mitte Februar berichtet, dass der Autozulieferer ins Blickfeld von Übernahmeinteressenten geraten sei. Das Unternehmen habe in den vergangenen Monaten etliche Angebote ausgeschlagen, habe es geheißen. Zu den Interessenten hätten unter anderem Carlyle, PAI Partners und Triton gehört. (Ausgabe 13/2023)