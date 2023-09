Börsenplätze NKT-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NKT-Aktie:

49,78 EUR +6,73% (29.09.2023, 14:31)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs NKT-Aktie:

370,40 DKK +6,62% (29.09.2023, 14:26)



ISIN NKT-Aktie:

DK0010287663



WKN NKT-Aktie:

861226



Ticker-Symbol NKT-Aktie:

NKT



NASDAQ Kopenhagen-Symbol NKT-Aktie:

NKT



Kurzprofil NKT A/S:



NKT A/S (ISIN: DK0010287663, WKN: 861226, Ticker-Symbol: NKT, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NKT) ist ein in Dänemark ansässiger Anbieter von schlüsselfertigen AC/DC-Kabel-Lösungen. Das Unternehmen beliefert Kunden aus dem Energiesektor. Mit den Geschäftsbereichen Solutions, Applications und Service & Accessories bedient NKT drei Marktsegmente der Energiekabelindustrie. Jeder Geschäftsbereich ist auf einen anderen Bereich des Energiekabelmarktes spezialisiert. Solutions ist auf Hochspannungskabellösungen spezialisiert. Applications bietet eine breite Palette von Nieder- und Mittelspannungskabellösungen. Service & Accessories liefert Off- und Onshore-Energiekabelservices und bietet ein komplettes Portfolio an Energiekabelzubehör für die Mittel- und Hochspannungskategorie. (29.09.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NKT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der NKT A/S (ISIN: DK0010287663, WKN: 861226, Ticker-Symbol: NKT, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NKT) unter die Lupe.Als großer Hersteller von Starkstromkabeln zähle NKT zu den geheimen Gewinnern der fortschreitenden Energiewende rund um den Globus. Die ohnehin prall gefüllten Orderbücher des Unternehmens würden abermals Zuwachs bekommen: Die Dänen sollten fünf Energiekabelprojekte in Deutschland realisieren. Ein Rekordauftrag.Konkret habe NKT vom Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz den Zuschlag für die fünf Off- und Onshore-Stromkabelprojekte erhalten. Der Kabel-Spezialist beziffere den gesamten Auftragsgegenwert der fünf Vorhaben, die in einem Rahmenvertrag eingebettet seien, auf satte 3,5 Mrd. Euro. Dieser übersteige den derzeitigen Börsenwert des Unternehmens in Höhe von gut 2,5 Mrd. Euro deutlich.Mit den Aufträgen aus der Rahmenvereinbarung wachse das Orderbuch der Dänen im Hochspannungsbereich auf über 10,0 Mrd. Euro. "Das ist ein historischer Auftrag und ein wichtiger Meilenstein für NKT", so Firmenlenker Claes Westerlind.Die Aktie reagiere nach der Bekanntgabe des neuen Rekordauftrags mit einem Plus von 5,7 Prozent. Die Chancen stünden gut, dass der dänische Titel seine mehrmonatige charttechnische Konsolidierungsphase beenden könne.NKT verbinde - und unterfüttere mit dem Hammer-Auftrag seine starke Positionierung in einem oligopolistisch strukturierten Markt mit hoher Preissetzungsmacht. Auch spekulativ ausgerichtete Anleger mit Weitblick sollten zu dem dänischen Titel Kontakt aufnehmen und sich ein paar Stücke ins Depot legen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Stopp: 42,00 Euro. (Analyse vom 29.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link