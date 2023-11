Börsenplätze NKT-Aktie:



NKT A/S (ISIN: DK0010287663, WKN: 861226, Ticker-Symbol: NKT, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NKT) ist ein in Dänemark ansässiger Anbieter von schlüsselfertigen AC/DC-Kabel-Lösungen. Das Unternehmen beliefert Kunden aus dem Energiesektor. Mit den Geschäftsbereichen Solutions, Applications und Service & Accessories bedient NKT drei Marktsegmente der Energiekabelindustrie.



Jeder Geschäftsbereich ist auf einen anderen Bereich des Energiekabelmarktes spezialisiert. Solutions ist auf Hochspannungskabellösungen spezialisiert. Applications bietet eine breite Palette von Nieder- und Mittelspannungskabellösungen. Service & Accessories liefert Off- und Onshore-Energiekabelservices und bietet ein komplettes Portfolio an Energiekabelzubehör für die Mittel- und Hochspannungskategorie. (30.11.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NKT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der NKT A/S (ISIN: DK0010287663, WKN: 861226, Ticker-Symbol: NKT, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NKT) unter die Lupe.Als einer der wenigen großen Hersteller von Starkstromkabeln zähle das dänische Unternehmen zu den Gewinnern der weltweit voranschreitenden Energiewende. NKT habe zuletzt eine vielversprechende operative Entwicklung verzeichnet und sitze auf einem dicken Auftragspolster, welches in den kommenden Jahren für weiteres Wachstum sorgen sollte. Die Story finde an der Börse regen Anklang.Claus Almer, Analyst bei der Nordea Bank, habe in dieser Handelswoche sein Bewertungsmodell für den Kabelspezialisten erneut überarbeitet. Almer habe sein Kursziel auf knackige 530 Dänische Kronen (umgerechnet 71,08 Euro) erhöht, die Einstufung laute entsprechend "buy".Den frischen Rückenwind von Analystenseite habe die NKT-Aktie zur Wochenmitte in deutliche Kursgewinne ummünzen können. So sei dem Titel der nachhaltige Sprung über die psychologisch wichtige Hürde bei 400 Kronen (53,65 Euro) gelungen. Der seit Ende Oktober bestehende Aufwärtstrend sei damit bestätigt worden. Ebenfalls positiv: Der GD50 habe den GD200 von unten nach oben durchschnitten - ein sogenanntes Golden Cross, welches ebenfalls als bullishes Chartsignal gewertet werde.Aus charttechnischer Sicht wäre es nun wichtig, dass die Bullen beim Papier des dänischen Starkstromkabel-Herstellers auch das Rekordhoch bei 418,80 Kronen (56,17 Euro) nachhaltig aus dem Weg räumen würden. Im Anschluss wäre der Weg nach oben frei.Investierte Anleger setzen auf dieses Szenario, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Aktuelles Kursziel des "Aktionär": 62,00 Euro, ein Stopp bei 42,00 Euro sichere die Position nach unten ab. (Analyse vom 30.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link