Börsenplätze NKT-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NKT-Aktie:

56,00 EUR +4,09% (17.01.2023, 17:36)



NASDAQ Kopenhagen-Aktienkurs NKT-Aktie:

414,00 DKK +3,19% (17.01.2023, 16:59)



ISIN NKT-Aktie:

DK0010287663



WKN NKT-Aktie:

861226



Ticker-Symbol NKT-Aktie:

NKT



NASDAQ Kopenhagen-Symbol NKT-Aktie:

NKT



Kurzprofil NKT A/S:



NKT A/S (ISIN: DK0010287663, WKN: 861226, Ticker-Symbol: NKT, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NKT) ist ein in Dänemark ansässiger Anbieter von schlüsselfertigen AC/DC-Kabel-Lösungen. Das Unternehmen beliefert Kunden aus dem Energiesektor. Mit den Geschäftsbereichen Solutions, Applications und Service & Accessories bedient NKT drei Marktsegmente der Energiekabelindustrie. Jeder Geschäftsbereich ist auf einen anderen Bereich des Energiekabelmarktes spezialisiert. Solutions ist auf Hochspannungskabellösungen spezialisiert. Applications bietet eine breite Palette von Nieder- und Mittelspannungskabellösungen. Service & Accessories liefert Off- und Onshore-Energiekabelservices und bietet ein komplettes Portfolio an Energiekabelzubehör für die Mittel- und Hochspannungskategorie. (17.01.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NKT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der NKT A/S (ISIN: DK0010287663, WKN: 861226, Ticker-Symbol: NKT, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NKT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der dänische Kabel-Spezialist avanciere mit seinen Lösungen zu einem der wichtigsten Akteure der Energiewende. Denn mit den Hochspannungskabeln von NKT würden sich unter anderem Offshore-Windparks ans Netz anschließen lassen. Nach einer mehrmonatigen, charttechnischen Lethargie breche der Wert am Dienstag auf ein neues Allzeithoch aus."Begleitet von einem positiven Newsflow und passenden Gesamtmarkt sollte der Wert sich schon bald aus der monatelangen charttechnischen Lethargie befreien und in höhere Kursregionen vorstoßen. Der Top-Tipp aus AKTIONÄR-Ausgabe 40/22 bleibt ein Kauf", so "Der Aktionär" in einem Online-Artikel zu NKT vergangenen Dezember.Die Geduld der Anleger solle nun belohnt werden. Nach der langen Konsolidierung breche die NKT-Aktie am Dienstag auf ein neues Rekordhoch aus. Der Weg nach oben sei damit frei, wenn das Break bestätigt werde. "Der Aktionär" sehe Potenzial bis 67 Euro.NKT agiere in einem wichtigen Markt mit oligopolistischen Strukturen. Könnten die Dänen nachhaltig ihre Margen verbessern und die starke Marktposition behaupten, sollten perspektivisch höhere Notierungen im Bereich des Möglichen sein - und das Kursziel des "Aktionär" angesteuert werden.Spekulativ ausgerichtete Anleger nutzen den Chart-Ausbruch zum Einstieg, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur NKT-Aktie. (Analyse vom 17.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link