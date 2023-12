Börsenplätze NKT-Aktie:



NKT A/S (ISIN: DK0010287663, WKN: 861226, Ticker-Symbol: NKT, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NKT) ist ein in Dänemark ansässiger Anbieter von schlüsselfertigen AC/DC-Kabel-Lösungen. Das Unternehmen beliefert Kunden aus dem Energiesektor. Mit den Geschäftsbereichen Solutions, Applications und Service & Accessories bedient NKT drei Marktsegmente der Energiekabelindustrie.



Jeder Geschäftsbereich ist auf einen anderen Bereich des Energiekabelmarktes spezialisiert. Solutions ist auf Hochspannungskabellösungen spezialisiert. Applications bietet eine breite Palette von Nieder- und Mittelspannungskabellösungen. Service & Accessories liefert Off- und Onshore-Energiekabelservices und bietet ein komplettes Portfolio an Energiekabelzubehör für die Mittel- und Hochspannungskategorie. (22.12.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NKT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des dänischen Starkstromkabel-Herstellers NKT A/S (ISIN: DK0010287663, WKN: 861226, Ticker-Symbol: NKT, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NKT) unter die Lupe.NKT könne auf ein erfolgreiches Jahr 2023 zurückblicken. Und die Weichen für ein nachhaltig profitables Wachstum in den nächsten Jahren seien bereits gestellt, denn das Unternehmen sitze auf einem immensen Auftragsbestand.Per Ende September habe NKT im Hochspannungskabel-Business einen Auftragsbestand von rund 13,5 Mrd. Euro (inklusive 2,5 Mrd. Euro an Buchungsverpflichtungen) ausgewiesen. Zum Vergleich: Im Dezember 2019 habe diese Zahl lediglich bei 1,4 Mio. Euro gelegen. NKT habe also innerhalb vier Jahren seinen Auftragsbestand mal eben verachtfachen können.Die Basis dafür habe ein massiver Auftragseingang in den ersten drei Quartalen 2023 gelegt. In diesem Zeitraum habe NKT Aufträge im Gegenwert von etwa 7,0 Mrd. Euro gewonnen.Die Chancen stünden gut, dass NKT die Order erfolgreich und vor allem profitabel abarbeiten könne. Die Dänen hätten bereits in Q3 eine starke Performance abliefern können: Aus eigener Kraft habe NKT die Erlöse um 44 Prozent auf 501 Mio. Euro gesteigert, das EBITDA habe mit 76,5 Mio. Euro einen neuen Rekordwert erreicht.Die Zeichen bei NKT stünden klar auf Wachstum. Die Gesellschaft sei zweifelsohne einer der Top-Gewinner der voranschreitenden Energiewende. Ebenfalls positiv: Die starke Auftragslage sorge für viel Visibilität. Dazu komme, dass NKT in einem oligopolistisch strukturierten Markt agiere, der eine hohe Preissetzungsmacht ermögliche.Engagierte Anleger geben kein Stück aus der Hand, Neueinsteiger können an schwachen Tagen noch zugreifen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Wer im Bereich der Starkstromkabel auf einen konservativeren Play setzen wolle, solle zur italienischen Prysmian greifen. (Analyse vom 22.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link