NKT A/S (ISIN: DK0010287663, WKN: 861226, Ticker-Symbol: NKT, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NKT) ist ein in Dänemark ansässiger Anbieter von schlüsselfertigen AC/DC-Kabel-Lösungen. Das Unternehmen beliefert Kunden aus dem Energiesektor. Mit den Geschäftsbereichen Solutions, Applications und Service & Accessories bedient NKT drei Marktsegmente der Energiekabelindustrie. Jeder Geschäftsbereich ist auf einen anderen Bereich des Energiekabelmarktes spezialisiert. Solutions ist auf Hochspannungskabellösungen spezialisiert. Applications bietet eine breite Palette von Nieder- und Mittelspannungskabellösungen. Service & Accessories liefert Off- und Onshore-Energiekabelservices und bietet ein komplettes Portfolio an Energiekabelzubehör für die Mittel- und Hochspannungskategorie. (31.10.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NKT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der NKT A/S (ISIN: DK0010287663, WKN: 861226, Ticker-Symbol: NKT, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NKT) unter die Lupe.Der dänische Starkstromkabel-Hersteller habe am Montagabend seine vorläufigen Q3-Zahlen vorgelegt. Dank der starken operativen Entwicklung im Berichtszeitraum werde NKT mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr optimistischer. Die NKT-Aktie verzeichne daraufhin deutliche Zugewinne.Der Umsatz sei laut vorläufigen Erhebungen im Berichtszeitraum von 358 Mio. auf 501 Mio. Euro geklettert. Das operative EBITDA habe auf 76 Mio. Euro mehr als verdoppelt werden können.Mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr zeige sich das Unternehmen einmal mehr zuversichtlicher: Die Spanne beim erwarteten Jahresumsatz werde auf 1,85 bis 1,90 Mrd. Euro (zuvor 1,80 bis 1,90 Mrd. Euro) eingeengt, das operative EBITDA solle nun bei 240 bis 260 Mio. Euro liegen. Zuvor hätten die Dänen noch 215 bis 245 Mio. Euro prognostiziert.NKT begründe die Erhöhung der Prognose mit der "zufriedenstellenden" Umsetzung von Hochspannungsprojekten sowie begrenzen finanziellen Auswirkungen des unsicheren makroökonomischen und geopolitischen Umfelds, Herausforderungen in der Lieferkette und des hohen Inflationsdrucks.Auch Florian Romacker, Geschäftsführer bei FRAM Capital GmbH, habe sich vor wenigen Tagen gegenüber dem AKTIONÄR "weiter positiv" für NKT gezeigt, wobei sich der Schwerpunkt etwas verschoben habe. "Offshore-Windprojekte dauern eher etwas länger, werden teilweise sogar abgesagt. Aber Ende September hat NKT zum Beispiel einen Rahmenvertrag über 3,5 Mrd. Euro für Deutschland unterzeichnet. Die Stromkabelinfrastruktur muss in ganz Europa ausgebaut werden. NKT wird die nächsten Jahre viel zu tun haben", meine Romacker.Die NKT-Aktie lege nach der Prognoseerhöhung an der Heimatbörse in Kopenhagen "nur" um gut fünf Prozent zu. Die neue Guidance zeige allerdings, dass die Dänen auf einem sehr guten Weg seien.Die NKT-Aktie bleibt ein klarer, spekulativ ausgerichteter Kauf, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.10.2023)