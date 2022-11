Börsenplätze NKT-Aktie:



Kurzprofil NKT A/S:



NKT A/S (ISIN: DK0010287663, WKN: 861226, Ticker-Symbol: NKT, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NKT) ist ein in Dänemark ansässiger Anbieter von schlüsselfertigen AC/DC-Kabel-Lösungen. Das Unternehmen beliefert Kunden aus dem Energiesektor. Mit den Geschäftsbereichen Solutions, Applications und Service & Accessories bedient NKT drei Marktsegmente der Energiekabelindustrie. Jeder Geschäftsbereich ist auf einen anderen Bereich des Energiekabelmarktes spezialisiert. Solutions ist auf Hochspannungskabellösungen spezialisiert. Applications bietet eine breite Palette von Nieder- und Mittelspannungskabellösungen. Service & Accessories liefert Off- und Onshore-Energiekabelservices und bietet ein komplettes Portfolio an Energiekabelzubehör für die Mittel- und Hochspannungskategorie. (24.11.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NKT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der NKT A/S (ISIN: DK0010287663, WKN: 861226, Ticker-Symbol: NKT, NASDAQ Kopenhagen-Symbol: NKT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.NKT verbinde - und das seit über 130 Jahren. Die Aktie des Kabelspezialisten notiere nur unweit von ihrem Rekordhoch entfernt. Gehe es nach Florian Romacker, Fondsmanager und Geschäftsführer der FRAM Capital GmbH, sei damit das Ende der Fahnenstange allerdings noch nicht erreicht. Denn die Dänen würden eine spannende Investmentstory bieten.Nachdem NKT im Geschäftsjahr 2021 noch einen bereinigten Verlust von 0,20 Euro je Aktie eingefahren habe, sollte im laufenden Geschäftsjahr ein satter Gewinn in den Büchern stehen. Romacker sehe NKT auf Turnaroundkurs: "Aktuell werden noch Aufträge mit niedrigeren Margen abgearbeitet. Je mehr diese auslaufen, umso besser wird die Marge", so Romacker gegenüber dem "Aktionär". "NKT investiert aktuell in den Kapazitätsausbau unter anderem in seiner Fabrik in Köln, das belastet den Cashflow in den nächsten Monaten, ist aber gut investiertes Geld."NKT dürfte allen voran vom Ausbau der Offshore-Windenergie profitieren. "Ganz klar wird es ein starkes Wachstum von Wind-Offshore-Anlagen weltweit geben - und diese müssen mithilfe der Starkstromkabel angeschlossen werden", so der Fondsmanager. "Da hier die Nachfrage voraussichtlich größer sein wird als das Angebot, hat NKT eine starke Verhandlungsbasis, die Preise zu erhöhen. Auch ist der Ausbau der Offshore-Windenergie konjunkturunabhängig."NKT biete eine hochinteressante Investmentchance. In einem freundlichen Gesamtmarkt sollte der "Aktionär"-Top-Tipp aus Ausgabe 40/2022 die monatelange Kurslethargie beenden und neue Rekordmarken erreichen.Mittelfristiges Kursziel des "Aktionär": 67 Euro, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur NKT-Aktie. (Analyse vom 24.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link