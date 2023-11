Börsenplätze NIBE Industrier B-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs NIBE Industrier B-Aktie:

6,10 EUR +4,52% (15.11.2023, 12:37)



NASDAQ Stockholm Aktienkurs NIBE Industrier B-Aktie:

69,68 SEK +0,84% (15.11.2023, 12:38)



ISIN NIBE Industrier B-Aktie:

SE0015988019



WKN NIBE Industrier B-Aktie:

A3CRAH



Ticker-Symbol NIBE Industrier B-Aktie:

NJB



NASDAQ Stockholm-Symbol NIBE Industrier B-Aktie:

NIBE B



SIX Swiss Exchange-Symbol NIBE Industrier B-Aktie:

NIBEB



Kurzprofil NIBE Industrier AB:



Die NIBE Group ist ein globaler Konzern, der zur positiven Klimabilanz und effizienten Nutzung von Energie beiträgt. In ihren drei Geschäftsbereichen - Climate Solutions, Element und Stoves - entwickelt, produziert und vermarktet die NIBE Group ein breites Angebot an umweltfreundlichen, energieeffizienten Lösungen für Raumkomfort in allen Arten von Gebäuden sowie Komponenten und Lösungen für intelligente Heizung und Steuerung in den Bereichen Industrie und Infrastruktur.



NIBE ist seit 1997 an der Nasdaq Nordic, Large-Cap-Liste, unter dem Namen NIBE Industrier AB (ISIN: SE0015988019, WKN: A3CRAH, Ticker-Symbol: NJB, NASDAQ Stockholm-Symbol: NIBE B, SIX Swiss Exchange-Symbol: NIBEB) notiert mit Zweitnotierung an der SIX Swiss Exchange seit 2011. (15.11.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NIBE Industrier-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die B-Aktie der NIBE Industrier AB (ISIN: SE0015988019, WKN: A3CRAH, Ticker-Symbol: NJB, NASDAQ Stockholm-Symbol: NIBE B, SIX Swiss Exchange-Symbol: NIBEB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Politische Unsicherheiten und Lieferprobleme hätten den Boom bei Wärmepumpen in den zurückliegenden Quartalen etwas ins Stocken gebracht. Entsprechend habe auch das Papier des schwedischen Wärmepumpen-Spezialisten NIBE Industrier seiner hohen Bewertung Tribut zollen müssen. Doch die jüngsten Zahlen würden Mut machen, die Aktie lege kräftig zu.In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres habe NIBE den Umsatz um 23,2 Prozent auf knapp 35 Milliarden Schwedische Kronen (3,05 Milliarden Euro) gesteigert, 11,5 Milliarden Kronen seien dabei auf das dritte Quartal entfallen. Unter dem Strich habe das skandinavische Unternehmen 1,89 Kronen je Aktie gegenüber 1,48 Kronen im Vorjahreszeitraum verdient. Die Zahlen hätten leicht unter den Erwartungen der Analysten gelegen.Mit den in dem Zeitraum durchgeführten Übernahmen von Miles Industries aus Kanada, Climate for Life in den Niederlanden, Ceramicx aus Irland sowie Solzaima aus Portugal erhalte NIBE laut Firmenlenker Gerteric Lindquist eine höhere Marktpräsenz, neue Produktangebote und interessante Einblicke in neue Geschäftsmodelle."Trotz der sehr schwer einschätzbaren Situation im Umfeld blicken wir aufgrund unserer geografischen Streuung, unserer Fokussierung auf Energieeffizienz und Nachhaltigkeit, sowie unserer stabilen Rentabilität und unserer guten finanziellen Voraussetzungen für weitere offensive Übernahmen auf das Jahr 2023 als Ganzes mit vorsichtigem Optimismus", so der NIBE-Chef.Vor allem die Aussagen von Lindquist würden am Markt regen Anklang finden, zur Stunde lege die Aktie an der Heimatbörse in Stockholm rund vier Prozent zu und sende damit positive Chartsignale.Eine nachhaltige Bodenbildung ist damit wahrscheinlicher geworden, interessierte Anleger können wieder erste Positionen bei dem Wärmepumpen-Titel aufbauen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: NIBE Industrier.