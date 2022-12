Börsenplätze NIBE Industrier B-Aktie:



Kurzprofil NIBE Industrier AB:



Die NIBE Group ist ein globaler Konzern, der zur positiven Klimabilanz und effizienten Nutzung von Energie beiträgt. In ihren drei Geschäftsbereichen - Climate Solutions, Element und Stoves - entwickelt, produziert und vermarktet die NIBE Group ein breites Angebot an umweltfreundlichen, energieeffizienten Lösungen für Raumkomfort in allen Arten von Gebäuden sowie Komponenten und Lösungen für intelligente Heizung und Steuerung in den Bereichen Industrie und Infrastruktur.



NIBE ist seit 1997 an der Nasdaq Nordic, Large-Cap-Liste, unter dem Namen NIBE Industrier AB (ISIN: SE0015988019, WKN: A3CRAH, Ticker-Symbol: NJB, NASDAQ Stockholm-Symbol: NIBE B, SIX Swiss Exchange-Symbol: NIBEB) notiert mit Zweitnotierung an der SIX Swiss Exchange seit 2011. (28.12.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NIBE Industrier-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die B-Aktie der NIBE Industrier AB (ISIN: SE0015988019, WKN: A3CRAH, Ticker-Symbol: NJB, NASDAQ Stockholm-Symbol: NIBE B, SIX Swiss Exchange-Symbol: NIBEB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gute Nachrichten für den schwedischen Wärmepumpen-Spezialisten NIBE Industrier: Trotz Material- und Handwerkermangels gehe die Wärmepumpenbranche in Deutschland auch für das kommende Jahr von einem starken Wachstum aus. Rund 350.000 Geräte sollten gebaut und installiert werden, wie der Bundesverband Wärmepumpe mitgeteilt habe.Ausgehend von prognostizierten 230.000 Neugeräten in diesem Jahr wäre das ein Plus von 52 Prozent. Hersteller und Handwerk hätten laufend ihr Angebot erweitert, habe es vom Verband geheißen.Schon 2022 habe die Branche ein prognostiziertes Absatzplus von rund 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Maßgeblicher Treiber sei die befürchtete Gaskrise infolge des Kriegs in der Ukraine. "Die gewünschte Unabhängigkeit vom Import fossiler Energieträger spielt eine entscheidende Rolle bei der Wahl des Heizungssystems."Ab 2024 sollten nach dem Willen der Bundesregierung jährlich 500.000 Wärmepumpen installiert werden. Bis 2030 sollten es insgesamt 6 Millionen Geräte in Deutschland sein. Materialmangel und Engpässe bei Handwerkern könnten aus Sicht des Verbands den Hochlauf ausbremsen. Schon jetzt würden die Wartezeiten zwischen einem halben und einem Jahr betragen."Wir kommen aus einer Produktionskapazität, die vorher für einen Markt von 150 000 ausgerichtet war. Die Nachfrage läuft aber jetzt eigentlich schon auf die 500 000 hinaus", habe der Leiter Politik des Verbands, Björn Schreinermacher, gesagt. Die Industrie habe deutlich gemacht, dass ein schneller Ausbau möglich sei.Die Aktie bleibt für langfristig orientierte Anleger attraktiv, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur NIBE Industrier AB in einer aktuellen Aktienanalyse. Der Stoppkurs könne bei 7,00 Euro platziert werden. (Analyse vom 28.12.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link