ISIN NIBE Industrier B-Aktie:

SE0015988019



Kurzprofil NIBE Industrier AB:



Die NIBE Group ist ein globaler Konzern, der zur positiven Klimabilanz und effizienten Nutzung von Energie beiträgt. In ihren drei Geschäftsbereichen - Climate Solutions, Element und Stoves - entwickelt, produziert und vermarktet die NIBE Group ein breites Angebot an umweltfreundlichen, energieeffizienten Lösungen für Raumkomfort in allen Arten von Gebäuden sowie Komponenten und Lösungen für intelligente Heizung und Steuerung in den Bereichen Industrie und Infrastruktur.



NIBE ist seit 1997 an der Nasdaq Nordic, Large-Cap-Liste, unter dem Namen NIBE Industrier AB (ISIN: SE0015988019, WKN: A3CRAH, Ticker-Symbol: NJB, NASDAQ Stockholm-Symbol: NIBE B, SIX Swiss Exchange-Symbol: NIBEB) notiert mit Zweitnotierung an der SIX Swiss Exchange seit 2011. (20.04.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NIBE Industrier-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie der NIBE Industrier AB (ISIN: SE0015988019, WKN: A3CRAH, Ticker-Symbol: NJB, NASDAQ Stockholm-Symbol: NIBE B, SIX Swiss Exchange-Symbol: NIBEB) unter die Lupe.Die Aussichten für die Wärmepumpen-Hersteller würden sich weiter verbessern. So habe das Bundeskabinett nun die Pläne zum Heizungstausch beschlossen. Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck und Bauministerin Klara Geywitz würden den Gesetzentwurf als großen Schritt bewerten. Bundeskanzler Olaf Scholz habe betont: "Der Einstieg in die Zukunft des Heizens ist geschafft."Geplant sei auch ein neues Fördersystem, das unter bestimmten Voraussetzungen einen "Klimabonus" vorsehe. Von 2024 an solle möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Damit solle der Abschied von Gas- und Ölheizungen eingeläutet werden.Habeck und Geywitz hätten deutlich gemacht, trotz aktuell höherer Investitionskosten für klimafreundlichere Heizungen werde sich ein Umstieg auf lange Sicht lohnen. Wegen der Ausweitung des EU-Emissionshandelssystems auf den Gebäudesektor werde der Betrieb von Gas- und Ölheizungen in den nächsten Jahren sehr viel teurer. Geywitz habe zudem gesagt, sie gehe davon aus, dass die Preise für Wärmepumpen in den kommenden Jahren angesichts der Förderung deutlich sinken dürften.Die Aktie des schwedischen Wärmepumpen-Spezialisten NIBE habe zuletzt deutlich zulegen können, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze NIBE Industrier B-Aktie:Tradegate-Aktienkurs NIBE Industrier B-Aktie:10,75 EUR -0,32% (20.04.2023, 12:28)