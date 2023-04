(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil NIBE Industrier AB:



Die NIBE Group ist ein globaler Konzern, der zur positiven Klimabilanz und effizienten Nutzung von Energie beiträgt. In ihren drei Geschäftsbereichen - Climate Solutions, Element und Stoves - entwickelt, produziert und vermarktet die NIBE Group ein breites Angebot an umweltfreundlichen, energieeffizienten Lösungen für Raumkomfort in allen Arten von Gebäuden sowie Komponenten und Lösungen für intelligente Heizung und Steuerung in den Bereichen Industrie und Infrastruktur.



NIBE ist seit 1997 an der Nasdaq Nordic, Large-Cap-Liste, unter dem Namen NIBE Industrier AB (ISIN: SE0015988019, WKN: A3CRAH, Ticker-Symbol: NJB, NASDAQ Stockholm-Symbol: NIBE B, SIX Swiss Exchange-Symbol: NIBEB) notiert mit Zweitnotierung an der SIX Swiss Exchange seit 2011. (26.04.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NIBE Industrier-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie des schwedischen Wärmepumpen-Spezialisten NIBE Industrier AB (ISIN: SE0015988019, WKN: A3CRAH, Ticker-Symbol: NJB, NASDAQ Stockholm-Symbol: NIBE B, SIX Swiss Exchange-Symbol: NIBEB) unter die Lupe.Hersteller von Wärmepumpen seien heiß begehrt. Dies zeige nun eine Übernahme: So verkaufe der Heizungsbauer Viessmann seine Klimasparte einschließlich der lukrativen Wärmepumpen an den US-Rivalen Carrier Global . Der Preis betrage 12 Milliarden Euro, wovon 80 Prozent in bar und 20 Prozent als Aktienpaket an die verbleibende Viessmann-Gruppe gehen sollten.Diese werde damit nach eigenen Angaben einer der größten Anteilseigner des US-Konzerns. Das Geschäft solle bis zum Ende des Jahres abgeschlossen sein. Der Kaufpreis entspreche dem 13-fachen des für 2023 erwarteten operativen Gewinns (EBITDA), habe Carrier in der Nacht auf Mittwoch mitgeteilt.Beide Seiten hätten sich auf langfristige Garantien geeinigt, habe Viessmann mitgeteilt. So seien betriebsbedingte Kündigungen für drei Jahre ausgeschlossen, wichtige Standorte für fünf Jahre gesichert und Allendorf an der Eder für zehn Jahre als Hauptsitz gesetzt. An die Mitarbeiter der Sparte sollten 106 Millionen Euro als Sonderprämie "für 106 Erfolgsjahre" ausgeschüttet werden. Mit der Mitteilung sei am späten Dienstagabend zur Gewissheit geworden, was mehrere Medien bereits über den Tag aus informierten Kreisen berichtet hätten.Carrier-Chef David Gittin habe die Akquisition als "spielverändernde Gelegenheit" bezeichnet. Die Viessmann-Klimasparte mit 11 000 Teammitgliedern sei entscheidend für die europäische Energiewende. Das US-Unternehmen habe auch den Marktzugang über 75 000 Installateure in 25 Ländern betont, die Viessmann-Produkte in die Haushalte bringen könnten. Der europäische Wärmepumpen-Markt würden sich bis 2027 auf rund 15 Milliarden US-Dollar verdreifachen. Carrier habe gleichzeitig angekündigt, sich von anderen Aktivitäten wie Feuersicherheit und Kältegeräten verabschieden zu wollen.Der Geschäftsbereich Klimalösungen habe bei dem Familienunternehmen aus Nordhessen zuletzt einen Großteil des Umsatzes ausgemacht, der für 2022 auf den Rekordwert von rund 4 Milliarden Euro angestiegen sei. Das 1917 aus einer Schlosserei gegründete Unternehmen gehöre zu den bekanntesten deutschen Heizungsbauern und habe bislang zu den Gewinnern der Klimawende insbesondere im Gebäudebereich gezählt. Es beschäftige weltweit etwa 14 500 Mitarbeiter.Treiber für das starke Wachstum der vergangenen Jahre seien die Wärmepumpen gewesen, die nach politischen Vorgaben in den Gebäuden schnell Gas- und Ölheizungen ablösen sollten. Viessmann habe im Mai 2022 Investitionen von rund einer Milliarde Euro in diesem Bereich bekannt gegeben. Unter anderem werde gerade eine Fabrik in Polen gebaut.Mit dem nun beschlossenen Teilverkauf gegen Aktien und Barmittel gehe das Kerngeschäft des regional aufgestellten Unternehmens Viessmann im Carrier-Konzern auf und erlange eine deutlich höhere Kapitalkraft. Schnelleres Wachstum würde möglich, habe es in Unternehmenskreisen geheißen. Letztlich zähle im globalen Wettbewerb irgendwann nur noch Größe und Stückzahl. "Durch den Zusammenschluss entsteht aus einer Position der Stärke heraus ein schnell wachsender Innovationsführer in einem hart umkämpften Markt", habe Firmenchef Max Viessmann erklärt, der auch einen Sitz im Carrier-Verwaltungsrat erhalten solle.In der Massenproduktion sähen Experten allerdings die asiatischen Anbieter von Klimaanlagen im Vorteil, die mit Wärmepumpen in weiten Teilen bauähnlich seien und seit Jahrzehnten in extrem hohen Stückzahlen gebaut würden. Bekannte Anbieter seien Daikin, Mitsubishi (beide Japan), Midea (China) oder Samsung (Korea). In Deutschland fehle ihnen bislang noch der Marktzugang über die Installateure.Die NIBE Industrier-Aktie habe gestern korrigiert, was nach der positiven Kursentwicklung der vergangenen Wochen aus charttechnischer Sicht durchaus gesund sei. Der Viessmann-Deal zeige jedenfalls einmal mehr, wie begehrt Spezialisten für die in immer mehr Ländern stetig wichtiger werdende Wärmepumpe derzeit seien.Die NIBE Industrier-Aktie bleibt attraktiv, ist allerdings mit einem KGV von 44 bereits ambitioniert bewertet, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.04.2023)