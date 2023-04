SIX Swiss Exchange-Aktienkurs NIBE Industrier B-Aktie:

Kurzprofil NIBE Industrier AB:



Die NIBE Group ist ein globaler Konzern, der zur positiven Klimabilanz und effizienten Nutzung von Energie beiträgt. In ihren drei Geschäftsbereichen - Climate Solutions, Element und Stoves - entwickelt, produziert und vermarktet die NIBE Group ein breites Angebot an umweltfreundlichen, energieeffizienten Lösungen für Raumkomfort in allen Arten von Gebäuden sowie Komponenten und Lösungen für intelligente Heizung und Steuerung in den Bereichen Industrie und Infrastruktur.



NIBE ist seit 1997 an der Nasdaq Nordic, Large-Cap-Liste, unter dem Namen NIBE Industrier AB (ISIN: SE0015988019, WKN: A3CRAH, Ticker-Symbol: NJB, NASDAQ Stockholm-Symbol: NIBE B, SIX Swiss Exchange-Symbol: NIBEB) notiert mit Zweitnotierung an der SIX Swiss Exchange seit 2011. (21.04.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NIBE Industrier-Aktienanalyse von "Der Aktionär":"Der Aktionär" nimmt die B-Aktie der NIBE Industrier AB (ISIN: SE0015988019, WKN: A3CRAH, Ticker-Symbol: NJB, NASDAQ Stockholm-Symbol: NIBE B, SIX Swiss Exchange-Symbol: NIBEB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Heizungsdebatte in Deutschland habe die Gemüter erhitzt, das Wort "Wärmepumpe" habe sich sogar in den Twitter-Trends wiedergefunden. Doch nicht nur in Deutschland finde ein Umdenken in der Energiepolitik statt - Anbieter von umweltfreundlichen Lösungen wie Wärmepumpen stünden vor wachstumsstarken Jahren in Europa und darüber hinaus.Die wohl bekannteste Aktie auf dem europäischen Kurszettel, mit der auf diesen Megatrend gesetzt werden könne, sei NIBE Industrier. Der schwedische Wert ist einer der Überflieger der vergangenen Jahre, wird allerdings mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von gut 50 inzwischen ordentlich bezahlt, so "Der Aktionär" zur NIBE Industrier-Aktie. (Analyse vom 21.04.2023)