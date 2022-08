Nasdaq Stockholm Aktienkurs NIBE Industrier B-Aktie:

101,15 SEK +4,24% (30.08.2022, 12:41)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs NIBE Industrier B-Aktie:

9,24 CHF -0,62% (26.08.2022, 17:30)



ISIN NIBE Industrier B-Aktie:

SE0015988019



WKN NIBE Industrier B-Aktie:

A3CRAH



Ticker-Symbol NIBE Industrier B-Aktie:

NJB



SIX Swiss Exchange-Symbol NIBE Industrier B-Aktie:

NIBEB



Kurzprofil NIBE Industrier AB:



Die NIBE Group ist ein globaler Konzern, der zur positiven Klimabilanz und effizienten Nutzung von Energie beiträgt. In ihren drei Geschäftsbereichen - Climate Solutions, Element und Stoves - entwickelt, produziert und vermarktet die NIBE Group ein breites Angebot an umweltfreundlichen, energieeffizienten Lösungen für Raumkomfort in allen Arten von Gebäuden sowie Komponenten und Lösungen für intelligente Heizung und Steuerung in den Bereichen Industrie und Infrastruktur.



NIBE ist seit 1997 an der Nasdaq Nordic, Large-Cap-Liste, unter dem Namen NIBE Industrier AB (ISIN: SE0015988019, WKN: A3CRAH, Ticker-Symbol: NJB, SIX Swiss Exchange-Symbol NIBEB) notiert mit Zweitnotierung an der SIX Swiss Exchange seit 2011. (30.08.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NIBE Industrier-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie des schwedischen Wärmepumpen-Spezialisten NIBE Industrier AB (ISIN: SE0015988019, WKN: A3CRAH, Ticker-Symbol: NJB, SIX Swiss Exchange-Symbol NIBEB) unter die Lupe.In immer mehr Ländern solle zukünftig viel stärker als bislang auf Wärmepumpen gesetzt werden. Einer der größten Profiteure dieser Entwicklung sei der schwedische Konzern NIBE Industrier. Der AKTIONÄR-Tipp habe sich in den vergangenen Handelswochen bereit sehr stark entwickelt - und das Ende der Fahnenstange dürfte dabei noch nicht erreicht sein.Denn das Potenzial für NIBE sei riesig. In Deutschland seien Wärmepumpen schon im letzten Jahr bei knapp der Hälfte der Neubauten zum Einsatz gekommen - mit stetig steigender Tendenz. Und die kräftig gestiegenen Kosten für Öl- und Gasheizungen dürften bei immer mehr Häuslebauern dafür sorgen, dass trotz der zunächst höheren Einbaukosten auf fortschrittliche Systeme gesetzt werde. Zudem bestehe bei vielen bereits bestehenden Gebäuden noch die Möglichkeit, auf Wärmepumpen umzurüsten.Die Aussichten für NIBE seien also sehr gut. Analysten würden für die nächsten Jahre mit anhaltend zweistelligen Wachstumsraten rechnen. Indes hätten sich bereits die Zahlen für das abgelaufene Halbjahr, die der Konzern Mitte August präsentiert habe, sehen lassen können: So habe NIBE den Umsatz in den ersten sechs Monaten auf 18,4 Mrd. Schwedische Kronen (umgerechnet 1,7 Mrd. Euro) gesteigert, womit die Analystenprognosen von 18,1 Mrd. Kronen hätten werden können. Auch beim EBIT habe NIBE mit 2,5 Mrd. Kronen besser abgeschnitten als erwartet (2,2 Mrd. Kronen).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze NIBE Industrier B-Aktie:Tradegate-Aktienkurs NIBE Industrier B-Aktie:9,482 EUR +3,40% (30.08.2022, 12:45)