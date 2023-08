NASDAQ Stockholm Aktienkurs NIBE Industrier B-Aktie:

Kurzprofil NIBE Industrier AB:



Die NIBE Group ist ein globaler Konzern, der zur positiven Klimabilanz und effizienten Nutzung von Energie beiträgt. In ihren drei Geschäftsbereichen - Climate Solutions, Element und Stoves - entwickelt, produziert und vermarktet die NIBE Group ein breites Angebot an umweltfreundlichen, energieeffizienten Lösungen für Raumkomfort in allen Arten von Gebäuden sowie Komponenten und Lösungen für intelligente Heizung und Steuerung in den Bereichen Industrie und Infrastruktur.



NIBE ist seit 1997 an der Nasdaq Nordic, Large-Cap-Liste, unter dem Namen NIBE Industrier AB (ISIN: SE0015988019, WKN: A3CRAH, Ticker-Symbol: NJB, NASDAQ Stockholm-Symbol: NIBE B, SIX Swiss Exchange-Symbol: NIBEB) notiert mit Zweitnotierung an der SIX Swiss Exchange seit 2011. (17.08.2023/ac/a/a)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NIBE Industrier-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die B-Aktie der NIBE Industrier AB (ISIN: SE0015988019, WKN: A3CRAH, Ticker-Symbol: NJB, NASDAQ Stockholm-Symbol: NIBE B, SIX Swiss Exchange-Symbol: NIBEB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der schwedische Wärmepumpen-Spezialist NIBE habe heute die Zahlen für das erste Halbjahr des laufenden Jahres veröffentlicht. Beim Umsatz sei ein Plus von 27,6 Prozent auf 23,5 Milliarden Schwedische Kronen (umgerechnet 2,0 Milliarden Euro) verbucht worden. Der Nettogewinn pro Aktie sei von 0,93 auf 1,28 Kronen deutlich geklettert.Indes sei NIBE nicht nur organisch gewachsen. So hätten die Schweden im ersten Halbjahr beherzt zugekauft. Es sei zur Akquisition von Miles Industries aus Kanada, Climate for Life aus den Niederlanden, Solzaima aus Portugal und Ceramicx aus Irland gekommen."Die Nachfrage blieb hoch. Dies ist vor allem auf den Übergang zu einer nachhaltigeren Gesellschaft in Europa und Nordamerika sowie auf Maßnahmen der Endverbraucher zurückzuführen, um die erwartete anhaltende Volatilität der Energiepreise in Europa abzumildern", habe Gerteric Lindquist, Managing Director und CEO von NIBE betont. Er habe hinzu gefügt: "Die Situation in den Lieferketten hat sich in der zweiten Hälfte des Zeitraums deutlich verbessert, da sich die Lieferfähigkeit und Liefertreue unserer Unterlieferanten weiter verbessert hat. Das wiederum bedeutet, dass wir schrittweise zu normaleren Lieferzeiten zurückgekehrt sind und unsere Einschätzung ist, dass wir unsere Lieferperformance in der zweiten Jahreshälfte wiederhergestellt haben werden."Es laufe operativ bei NIBE weiterhin rund und auch die Aussichten seien gut. Schließlich dürfte die deutlich ökonomischer und ökologischere Wärmepumpe in immer mehr Ländern nach und nach Öl- und Gasheizungen verdrängen. Dennoch habe es die mit einem KGV von 31 immer noch relativ ambitioniert bewertete Aktie derzeit schwer. Der Abwärtstrend sei mittlerweile seit mehreren Wochen intakt, weshalb man nun nicht in das fallende Messer greifen sollte. Stattdessen sollte zunächst eine klare Bodenbildung bei der NIBE Industrier B-Aktie abgewartet werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.08.2023)Börsenplätze NIBE Industrier B-Aktie:Tradegate-Aktienkurs NIBE Industrier B-Aktie:6,632 EUR -7,53% (17.08.2023, 09:54)