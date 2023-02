NASDAQ Stockholm Aktienkurs NIBE Industrier B-Aktie:

114,00 SEK -1,02% (09.02.2023, 12:03)



ISIN NIBE Industrier B-Aktie:

SE0015988019



WKN NIBE Industrier B-Aktie:

A3CRAH



Ticker-Symbol NIBE Industrier B-Aktie:

NJB



NASDAQ Stockholm-Symbol NIBE Industrier B-Aktie:

NIBE B



SIX Swiss Exchange-Symbol NIBE Industrier B-Aktie:

NIBEB



Kurzprofil NIBE Industrier AB:



Die NIBE Group ist ein globaler Konzern, der zur positiven Klimabilanz und effizienten Nutzung von Energie beiträgt. In ihren drei Geschäftsbereichen - Climate Solutions, Element und Stoves - entwickelt, produziert und vermarktet die NIBE Group ein breites Angebot an umweltfreundlichen, energieeffizienten Lösungen für Raumkomfort in allen Arten von Gebäuden sowie Komponenten und Lösungen für intelligente Heizung und Steuerung in den Bereichen Industrie und Infrastruktur.



NIBE ist seit 1997 an der Nasdaq Nordic, Large-Cap-Liste, unter dem Namen NIBE Industrier AB (ISIN: SE0015988019, WKN: A3CRAH, Ticker-Symbol: NJB, NASDAQ Stockholm-Symbol: NIBE B, SIX Swiss Exchange-Symbol: NIBEB) notiert mit Zweitnotierung an der SIX Swiss Exchange seit 2011. (09.02.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - NIBE Industrier: Kurz vor dem Ausbruch - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die B-Aktie der NIBE Industrier AB (ISIN: SE0015988019, WKN: A3CRAH, Ticker-Symbol: NJB, NASDAQ Stockholm-Symbol: NIBE B, SIX Swiss Exchange-Symbol: NIBEB) unter die Lupe.Um Geldanlagen nachhaltig zu gestalten, würden verschiedene Strategien und Anlageprozesse verwendet. Relativ einfach sei es, Unternehmen auf der Ebene der so genannten ESG-Kriterien zu beurteilen. Hier würden diejenigen Gesellschaften herausgesucht, die im Branchenvergleich in ökologischer, sozialer und ethischer Sicht die höchsten Standards setzen würden. Auf der Ebene des Social Responsible Investing (SRI) würden weitere Kriterien definiert, um Firmen mit bestimmten Geschäftsmodellen wie Kohle, Waffen und Tabak aus dem Anlageuniversum auszuschließen.Die "strengsten" Kriterien würden auf der Ebene des "Impact Investing" angewendet. Damit seien Investitionen gemeint, die neben der finanziellen Rendite eine messbare soziale und ökologische Wirkung zum Ziel hätten. Auf dieser Basis habe der ETF-Anbieter Rize in Zusammenarbeit mit dem kanadischen ESG-Forschungsunternehmen Sustainable Market Strategies Vorreiterunternehmen identifiziert. Beispiele aus dem dabei resultierenden Top-Ranking seien der Wärmepumpenspezialist NIBE Industrier, das Zellulose- und Papierunternehmen SCA, die Abfallentsorgungsfirma Umicore und der Spezialist für Wasserbehandlung Kurita.Der schwedische Wärmepumpenspezialist NIBE Industrier habe sich auf innovative Wege zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen von Gebäuden spezialisiert. In den Industrieländern konzentriere sich NIBE Industrier auf die Renovierung bestehender Gebäude, mit dem Ziel, deren CO2-Emissionen in Richtung Netto-Null zu bringen. In den Schwellenländern fokussiere der Konzern die Einführung hocheffizienter Technologien wie Wärmepumpen und geothermische Lösungen für neue Gebäude. Schätzungen zufolge sei der Markt etwa 100 Mrd. Dollar schwer und dürfte in der kommenden Dekade um jährlich fünf bis zehn Prozent wachsen. Die NIBE-Aktie stehe kurz vor dem Sprung auf ein 52-Wochenhoch. (Ausgabe 05/2023)Börsenplätze NIBE Industrier B-Aktie:Tradegate-Aktienkurs NIBE Industrier B-Aktie:10,22 EUR +1,69% (09.02.2023, 12:03)