Kurzprofil NIBE Industrier AB:



Die NIBE Group ist ein globaler Konzern, der zur positiven Klimabilanz und effizienten Nutzung von Energie beiträgt. In ihren drei Geschäftsbereichen - Climate Solutions, Element und Stoves - entwickelt, produziert und vermarktet die NIBE Group ein breites Angebot an umweltfreundlichen, energieeffizienten Lösungen für Raumkomfort in allen Arten von Gebäuden sowie Komponenten und Lösungen für intelligente Heizung und Steuerung in den Bereichen Industrie und Infrastruktur.



NIBE ist seit 1997 an der Nasdaq Nordic, Large-Cap-Liste, unter dem Namen NIBE Industrier AB (ISIN: SE0015988019, WKN: A3CRAH, Ticker-Symbol: NJB, NASDAQ Stockholm-Symbol: NIBE B, SIX Swiss Exchange-Symbol: NIBEB) notiert mit Zweitnotierung an der SIX Swiss Exchange seit 2011. (05.07.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NIBE Industrier-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die B-Aktie der NIBE Industrier AB (ISIN: SE0015988019, WKN: A3CRAH, Ticker-Symbol: NJB, NASDAQ Stockholm-Symbol: NIBE B, SIX Swiss Exchange-Symbol: NIBEB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im heutigen Handel falle der Blick wieder auf die beiden Spezialisten für Wärmepumpen (und natürlich auch andere Technologien), NIBE und den Viessmann-Käufer Carrier Global . Denn das "Heizungsgesetz" habe die nächste Hürde vor der Verabschiedung im Bundestag genommen. Der Ausschuss für Klimaschutz und Energie habe die Gesetzespläne beschlossen.Am Freitagmorgen solle der Bundestag das Vorhaben beschließen. Im Kern sehe das Gebäudeenergiegesetz (GEG) vor, dass künftig nur Heizungen neu eingebaut werden dürften, die auf Dauer zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden könnten. Der Umstieg solle bis zu 70 Prozent der Kosten gefördert werden.Nach den Plänen der Ampel-Fraktionen sollten für den Heizungstausch ("Wärmeerzeuger") selbst maximal 30.000 Euro an Ausgaben für ein Gebäude mit einer Wohneinheit förderfähig sein, wie aus dem Entwurf für einen Entschließungsantrag zum GEG von SPD, Grünen und FDP hervorgehe. Bei 70 Prozent seien dies 21.000 Euro. Diese 21.000 Euro an Zuschuss würden gewährt, wenn der "Wärmeerzeuger" mindestens 30.000 Euro koste. Kosten über 30.000 Euro hinaus würden demnach nicht bezuschusst. Das heiße, auch bei einem Heizungspreis von 32.000 Euro läge die staatliche Förderung bei 21.000 Euro, wenn der volle Höchstfördersatz von 70 Prozent gelte.Bei Mehrparteienhäusern sollten die maximal förderfähigen Kosten dem Antrag zufolge bei 30.000 Euro für die erste Wohneinheit liegen, für die zweite bis sechste Wohneinheit bei je 10.000 Euro, ab der siebten Wohneinheit bei je 3.000 Euro. Bei Wohnungseigentümergemeinschaften solle die Regelung entsprechend angewendet werden, bei Nichtwohngebäuden ähnliche Grenzen nach der Quadratmeterzahl gelten.Hinzu komme laut Entschließungsantrag eine Zuschussförderung für Gebäude-Effizienzmaßnahmen wie Fenstertausch, Dämmung, Anlagentechnik. Die maximal förderfähigen Investitionskosten für Effizienzmaßnahmen sollten 60.000 Euro pro Wohneinheit bei Vorlage eines Sanierungsfahrplans betragen beziehungsweise 30.000 Euro ohne Sanierungsfahrplan. Diese Effizienzmaßnahmen sollten mit bis zu 20 Prozent gefördert werden.Zudem gehe aus dem Antrag hervor, dass es zusätzlich zu Investitionskostenzuschüssen zinsvergünstigte Kredite mit langen Laufzeiten und Tilgungszuschüssen geben solle.Die heutige Meldung sei letztlich keine große Überraschung mehr. Der Siegeszug der Wärmepumpe in Deutschland und vielen anderen Ländern dürfte sich ohnehin fortsetzen. Nun werde es in den kommenden Jahren spannend, inwiefern sich NIBE und Carrier Global ein größeres Stück vom Kuchen sichern könnten. Die beiden Aktien würden für allem für langfristig orientierte Anleger attraktiv bleiben. Die Stoppkurse sollten bei 34,50 Euro (Carrier) beziehungsweise 7,80 Euro (NIBE) belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.07.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link