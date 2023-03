Tradegate-Aktienkurs NIBE Industrier B-Aktie:

10,05 EUR +1,05% (09.03.2023, 08:39)



NASDAQ Stockholm Aktienkurs NIBE Industrier B-Aktie:

111,70 SEK -0,45% (08.03.2023)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs NIBE Industrier B-Aktie:

9,85 CHF -1,40% (08.03.2023)



ISIN NIBE Industrier B-Aktie:

SE0015988019



WKN NIBE Industrier B-Aktie:

A3CRAH



Ticker-Symbol NIBE Industrier B-Aktie:

NJB



NASDAQ Stockholm-Symbol NIBE Industrier B-Aktie:

NIBE B



SIX Swiss Exchange-Symbol NIBE Industrier B-Aktie:

NIBEB



Kurzprofil NIBE Industrier AB:



Die NIBE Group ist ein globaler Konzern, der zur positiven Klimabilanz und effizienten Nutzung von Energie beiträgt. In ihren drei Geschäftsbereichen - Climate Solutions, Element und Stoves - entwickelt, produziert und vermarktet die NIBE Group ein breites Angebot an umweltfreundlichen, energieeffizienten Lösungen für Raumkomfort in allen Arten von Gebäuden sowie Komponenten und Lösungen für intelligente Heizung und Steuerung in den Bereichen Industrie und Infrastruktur.



NIBE ist seit 1997 an der Nasdaq Nordic, Large-Cap-Liste, unter dem Namen NIBE Industrier AB (ISIN: SE0015988019, WKN: A3CRAH, Ticker-Symbol: NJB, NASDAQ Stockholm-Symbol: NIBE B, SIX Swiss Exchange-Symbol: NIBEB) notiert mit Zweitnotierung an der SIX Swiss Exchange seit 2011. (09.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NIBE Industrier-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie der NIBE Industrier AB (ISIN: SE0015988019, WKN: A3CRAH, Ticker-Symbol: NJB, NASDAQ Stockholm-Symbol: NIBE B, SIX Swiss Exchange-Symbol: NIBEB) unter die Lupe.Gute Nachrichten für Wärmepumpenhersteller wie etwa NIBE: Das Bundeswirtschaftsministerium habe 2023 deutlich mehr Förderbewilligungen für den Austausch alter Heizungen gegen klimafreundliche Anlagen erteilt. 2022 habe der Staat demnach für Bestandsgebäude, die saniert würden, die Förderung von 200.000 Wärmepumpen bewilligt.Das sei fast viermal so viel wie 2021, als 53.000 Wärmepumpen bewilligt worden seien, wie aus den am Mittwoch in Berlin bekannt gewordenen Zahlen des Wirtschaftsministeriums hervorgehe. Zuvor habe der "Spiegel" darüber berichtet.Damit zeichne sich ein Rekord beim Einbau der elektrisch betriebenen Wärmepumpen ab. Denn nicht mitgerechnet seien die Zahlen für den Einbau in Neubauten, bei denen diese Technik sich immer mehr durchsetze gegen Gas- und Ölheizungen. Zusätzlich habe der Staat auch die Förderung beim Einbau von 110.000 Biomasseheizungen und die Sanierung von 140.000 Häusern an der Gebäudehülle genehmigt.Für Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) dürften die Zahlen eine Argumentationshilfe sein in der Debatte über sein umstrittenes Verbot neuer Öl- und Gasheizungen ab 2024. "Wir haben letztes Jahr gesehen, wie verletzlich uns die Abhängigkeit von den fossilen Energien macht", habe Habeck dem Spiegel gesagt. Eine Antwort sei Energieeffizienz und die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung. Viele machten hier bereits mit. Bürger hätten "angefangen, ihre Häuser zu sanieren, Fenster zu dämmen und Wärmepumpen zu installieren und damit die Dinge selbst in die Hand genommen". Das sei eine sehr gute Entwicklung.NIBE dürfte diese Entwicklung weiterhin voll in die Karten spielen. Die Aktie bleibt nach wie vor eine attraktive Wahl für langfristig orientierte Anleger, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs könne bei 7,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 09.03.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze NIBE Industrier B-Aktie: