SIX Swiss Exchange-Aktienkurs NIBE Industrier B-Aktie:

9,74 CHF -0,69% (03.03.2023, 09:00)



ISIN NIBE Industrier B-Aktie:

SE0015988019



WKN NIBE Industrier B-Aktie:

A3CRAH



Ticker-Symbol NIBE Industrier B-Aktie:

NJB



NASDAQ Stockholm-Symbol NIBE Industrier B-Aktie:

NIBE B



SIX Swiss Exchange-Symbol NIBE Industrier B-Aktie:

NIBEB



Kurzprofil NIBE Industrier AB:



Die NIBE Group ist ein globaler Konzern, der zur positiven Klimabilanz und effizienten Nutzung von Energie beiträgt. In ihren drei Geschäftsbereichen - Climate Solutions, Element und Stoves - entwickelt, produziert und vermarktet die NIBE Group ein breites Angebot an umweltfreundlichen, energieeffizienten Lösungen für Raumkomfort in allen Arten von Gebäuden sowie Komponenten und Lösungen für intelligente Heizung und Steuerung in den Bereichen Industrie und Infrastruktur.



NIBE ist seit 1997 an der Nasdaq Nordic, Large-Cap-Liste, unter dem Namen NIBE Industrier AB (ISIN: SE0015988019, WKN: A3CRAH, Ticker-Symbol: NJB, NASDAQ Stockholm-Symbol: NIBE B, SIX Swiss Exchange-Symbol: NIBEB) notiert mit Zweitnotierung an der SIX Swiss Exchange seit 2011. (03.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NIBE Industrier-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie der NIBE Industrier AB (ISIN: SE0015988019, WKN: A3CRAH, Ticker-Symbol: NJB, NASDAQ Stockholm-Symbol: NIBE B, SIX Swiss Exchange-Symbol: NIBEB) unter die Lupe.Es laufe rund für NIBE & Co: Die Nachfrage nach Wärmepumpen als Alternative zu Öl- oder Gasheizungen sei weiter groß. In den ersten drei Quartalen 2022 seien in Deutschland knapp 243.200 Wärmepumpen produziert, fast die Hälfte mehr (48,9%) als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt mitgeteilt habe. Gegenüber 2017 habe sich die Zahl der hergestellten Wärmepumpen in den ersten drei Quartalen 2022 mehr als verdoppelt.Von dieser Entwicklung profitiere natürlich NIBE besonders. Die Schweden seien hervorragend aufgestellt, um von dem erwarteten Siegeszug der Wärmepumpen zu profitieren. Die Aktie bleibe ein Kauf, der Stopp könne bei 7 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.03.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze NIBE Industrier B-Aktie:Tradegate-Aktienkurs NIBE Industrier B-Aktie:9,776 EUR +0,78% (03.03.2023, 10:20)NASDAQ Stockholm Aktienkurs NIBE Industrier B-Aktie:108,70 SEK +1,73% (03.03.2023, 10:09)