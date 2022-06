Börsenplätze NIBE Industrier B-Aktie:



XETRA-Aktienkurs NIBE Industrier B-Aktie:

6,918 EUR -1,98% (29.06.2022, 09:04)



Nasdaq Stockholm Aktienkurs NIBE Industrier B-Aktie:

73,58 SEK -1,87% (29.06.2022, 09:35)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs NIBE Industrier B-Aktie:

6,85 CHF -2,64% (23.06.2022, 17:35)



ISIN NIBE Industrier B-Aktie:

SE0015988019



WKN NIBE Industrier B-Aktie:

A3CRAH



Ticker-Symbol NIBE Industrier B-Aktie:

NJB



SIX Swiss Exchange-Symbol NIBE Industrier B-Aktie:

NIBEB



Kurzprofil NIBE Industrier AB:



Die NIBE Group ist ein globaler Konzern, der zur positiven Klimabilanz und effizienten Nutzung von Energie beiträgt. In ihren drei Geschäftsbereichen - Climate Solutions, Element und Stoves - entwickelt, produziert und vermarktet die NIBE Group ein breites Angebot an umweltfreundlichen, energieeffizienten Lösungen für Raumkomfort in allen Arten von Gebäuden sowie Komponenten und Lösungen für intelligente Heizung und Steuerung in den Bereichen Industrie und Infrastruktur.



NIBE ist seit 1997 an der Nasdaq Nordic, Large-Cap-Liste, unter dem Namen NIBE Industrier AB (ISIN: SE0015988019, WKN: A3CRAH, Ticker-Symbol: NJB, SIX Swiss Exchange-Symbol NIBEB) notiert mit Zweitnotierung an der SIX Swiss Exchange seit 2011. (29.06.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NIBE Industrier-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie des Wärmepumpen-Spezialisten NIBE Industrier AB (ISIN: SE0015988019, WKN: A3CRAH, Ticker-Symbol: NJB, SIX Swiss Exchange-Symbol NIBEB) unter die Lupe.Die Aktie von NIBE habe in den vergangenen Monaten eine kräftige Korrektur hinter sich. In den Jahren zuvor sei es für das Unternehmen sehr gut gelaufen. Nun könnte der Kurs wieder zusätzlichen Schwung erhalten. Denn die Bundesregierung plane eine Offensive zum Einbau von Wärmepumpen als umweltfreundlicher Alternative zur Öl- und Gasheizung.Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sowie Bauministerin Klara Geywitz (SPD) würden am Mittwoch Verbände zu einem "Wärmepumpen-Gipfel" einladen. Wärmepumpen könnten einen wichtigen Beitrag leisten, um Klimaziele zu erreichen und Deutschland unabhängiger von Energieimporten zu machen, habe es im Vorfeld mit Blick auf russisches Gas geheißen. Damit dies gelinge, müsse es einen Hochlauf der Wärmepumpenproduktion und -installation sowie deren Netzanbindung geben."Ohne zusätzliche Handwerker bleibt das Ziel 500 000 Wärmepumpen im Jahr zu installieren eine gut gemeinte Hoffnung", habe die FDP-Politikerin Sandra Weeser, Vorsitzende des Bauausschusses im Bundestag, der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Habeck müsse nun unbedingt die Fachkräftefrage ins Zentrum stellen.Weeser habe gesagt, Habeck müsse zusammen mit Arbeitsminister Hubertus Heil und Innenministerin Nancy Faeser (beide SPD) die im Koalitionsvertrag vereinbarte Reform zur Fachkräftezuwanderung noch 2022 auf den Weg bringen. Sie habe außerdem für Technologieoffenheit plädiert. Für Altbauten bedeute das Holzpellet-Heizungen, synthetische Brennstoffe und Hybrid-Lösungen. "Wollen wir den gesamten Gebäudebestand von russischem Gas unabhängig machen, können wir es uns nicht leisten, auf diese Technologien zu verzichten."Die Auftragsbücher bei NIBE seien bereits prall gefüllt - und das dürften sie vermutlich auch die kommenden Jahre bleiben. Denn nicht nur in Deutschland werde in Zukunft verstärkt auf Wärmepumpen gesetzt.Langfristig orientierte Anleger können daher die Korrektur der vergangenen Woche zum Einstieg nutzen (Stopp: 5,30 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.06.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link