Kurzprofil NIBE Industrier AB:



Die NIBE Group ist ein globaler Konzern, der zur positiven Klimabilanz und effizienten Nutzung von Energie beiträgt. In ihren drei Geschäftsbereichen - Climate Solutions, Element und Stoves - entwickelt, produziert und vermarktet die NIBE Group ein breites Angebot an umweltfreundlichen, energieeffizienten Lösungen für Raumkomfort in allen Arten von Gebäuden sowie Komponenten und Lösungen für intelligente Heizung und Steuerung in den Bereichen Industrie und Infrastruktur.



NIBE ist seit 1997 an der Nasdaq Nordic, Large-Cap-Liste, unter dem Namen NIBE Industrier AB (ISIN: SE0015988019, WKN: A3CRAH, Ticker-Symbol: NJB, NASDAQ Stockholm-Symbol: NIBE B, SIX Swiss Exchange-Symbol: NIBEB) notiert mit Zweitnotierung an der SIX Swiss Exchange seit 2011. (12.06.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - NIBE Industrier-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die B-Aktie der NIBE Industrier AB (ISIN: SE0015988019, WKN: A3CRAH, Ticker-Symbol: NJB, NASDAQ Stockholm-Symbol: NIBE B, SIX Swiss Exchange-Symbol: NIBEB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gute Nachrichten für Firmen wie NIBE: Wärmepumpen kämen in immer mehr neuen Wohngebäuden in Deutschland zum Einsatz. Im vergangenen Jahr seien sie bereits in 57 Prozent der fertiggestellten Wohngebäude als primäre Heizenergiequelle verwendet worden, habe das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitgeteilt.2021 habe der Anteil bei 50,6 Prozent gelegen, 2015 bei knapp einem Drittel (31,4 Prozent). Wärmepumpen kämen demnach vor allem in Ein- und Zweifamilienhäusern zum Einsatz. Allgemein seien erneuerbare Energien beim Heizen auf dem Vormarsch. Als primäre, also überwiegend für das Heizen eingesetzte, Quelle würden sie laut Statistik in mehr als der Hälfte (61,4 Prozent) der fertiggestellten Wohngebäude eingesetzt. 2015 habe der Anteil bei 38 Prozent gelegen. Zu den erneuerbaren Energien hätten neben Erd- oder Luftwärmepumpen auch Solarthermie, Holz (etwa Kaminöfen und Pelletheizungen), Biogas/Biomethan sowie sonstige Biomasse gezählt.Als zweitwichtigste primäre Energiequelle sei demnach 2022 in 28 Prozent der Neubauten Erdgas verwendet worden. Der Anteil der Gasheizungen sinke aber kontinuierlich. 2021 habe er laut Statistik noch bei 34,4 Prozent und 2015 bei 51,5 Prozent gelegen. Primär mit Fernwärme beheizt worden seien 8 Prozent der neuen Wohngebäude. Ölheizungen hätten in neuen Gebäuden kaum noch eine Rolle gespielt (0,4 Prozent).Wärmepumpen würden Umweltwärme aus der Luft oder dem Erdreich nutzen, um Gebäude zu heizen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) treibe den Einsatz von Wärmepumpen voran, um die Klimaziele im Gebäudesektor zu erreichen. Die Pläne der Bundesregierung sähen vor, dass von Anfang 2024 an möglichst jede neueingebaute Heizung zu mindestens 65 Prozent mit Öko-Energie betrieben werde. Die Ampel-Koalition ringe darum, das umstrittene Heizungsgesetz noch vor der Sommerpause durchs Parlament zu bringen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze NIBE Industrier B-Aktie: