NFT-Hype in der Kunstszene

Auch deutsche Künstler stiegen früher oder später in den NFT-Hype ein. Der Rapper Kool Savas versteigerte bspw. eine digitalisierte Version des handgeschriebenen Textes für seinen Erfolgshit "King of Rap" und verbrannte danach das Originaldokument demonstrativ in einem Video.



Heute keine sichere Anlagequelle?

Nach dem Jahr 2022 ließ der Ansturm auf die NFT-Kunstwerke langsam aber sicher nach. Inzwischen ist es um die Token medial etwas ruhiger geworden. Während Kryptowährungen weiterhin auf dem Markt mitmischen und die Prognose, dass es sich bei ihnen um eine reine Finanzblase handelt, nicht eingetroffen ist, scheint die NFT-Blase geplatzt zu sein. Als klassische Anlage sind NFTs also nicht mehr richtig in Mode. Aus diesem Grund ist der Ratschlag, diese nicht für den Erhalt des eigenen Vermögens zu nutzen, sicherlich ein guter. Allerdings haben NFTs trotzdem noch nicht ausgedient. In der Spielewelt kommen sie nämlich immer noch viel und gerne zum Einsatz.



NFTs machen echten Handel in Games möglich

Während der Kunstmarkt heute wieder weitgehend ohne NFTs auskommt, findet man die Non-fungible Token immer häufiger in unterhaltsamen Browserspielen. Einer der Vorreiter war dabei das Spiel CryptoKitties. In diesem Game können Spieler niedliche Katzen züchten und dabei einzigartige, digitale Lebewesen auf dem Bildschirm zum Leben erwecken. Wie in der Realität besitzt jedes Tier seine eigene "DNA" (in diesem Fall eine eigene Signatur) und ist damit ganz einfach von seinen Artgenossen zu unterscheiden. Die Katzen im Spiel besitzen unterschiedliche Eigenschaften, die bestimmen können, wie viel sie auf dem Züchtermarkt wert sind. Die Preise sind allerdings keine festgelegten, sondern können sich jederzeit ändern. Um eine möglichst lukrative Züchtung zu meistern, versuchen Spieler Katzen mit seltenen Genen miteinander zu kombinieren und so rare Schätze zu kreieren. Gekauft werden die CryptoKitties von anderen Spielern und Sammlern, die diese mit Ether bezahlen.



Auch das Spiel Axie Infinity bietet seinen Spielern die Möglichkeit, zu sammeln und zu verkaufen. Allerdings erinnert der Titel eher an das Pokémon-Franchise, da darin kleine Monster eingefangen werden und gegenseitig im Kampf eingesetzt werden können. Später können die Axies auch zum Züchten eingesetzt werden, wodurch sich für Spieler mit einer guten Auswahl an Kreaturen lukrative Möglichkeiten bieten.



Einige Spielentwickler haben NFTs als Popkulturphänomen wahrgenommen und sich davon inspirieren lassen, ohne die Token selbst in Spielen einzubauen. Der Slot NFT Megaways im Wildz Casino, einem der beliebtesten Echtgeld Casinos in Deutschland, nutzt Symbole auf seinen Walzen, die den CryptoPunks ganz schön ähnlich sehen. Im Spiel findet man außerdem den legendären Meme-Hund, der auch auf der Kryptowährung Dogecoin abgebildet ist. Auch das App-Game Bitcoin Billionaire nutzt die Pixel-Ästhetik, die bei vielen NFTs zum Einsatz gekommen ist. In dem Idle-Clicker können Spieler sich ihr eigenes Imperium erschaffen, in dem sie einfach durch Klicken Bitcoins "minen". Der Reichtum ist allerdings nur im Spiel vorhanden und kann nicht gegen die Kryptowährung eingetauscht werden.



NFTs sind heute in der Kunstwelt nicht mehr so relevant, wie sie es noch vor zwei Jahren waren. Auch als Anlagemöglichkeit werden sie kritisch betrachtet. In der Spielebranche kommen sie allerdings immer noch gerne zum Einsatz und ermöglichen es Spielern sogar, durch Gaming Geld zu verdienen. (21.02.2024/ac/a/m)









