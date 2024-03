Tradegate-Aktienkurs NEXUS-Aktie:

58,90 EUR +3,33% (06.03.2024, 11:42)



XETRA-Aktienkurs NEXUS-Aktie:

58,00 EUR +1,40% (06.03.2024, 12:59)



ISIN NEXUS-Aktie:

DE0005220909



WKN NEXUS-Aktie:

522090



Ticker-Symbol NEXUS-Aktie:

NXU



Kurzprofil NEXUS AG:



Die NEXUS AG (ISIN: DE0005220909, WKN: 522090, Ticker-Symbol: NXU) entwickelt und vertreibt Softwarelösungen für den internationalen Gesundheitsmarkt. Im Vordergrund der Produktentwicklung stehen einfach zu bedienende Softwarelösungen, die von Anwendern als innovative Unterstützung Ihrer täglichen Arbeit empfunden werden. Der Produktclaim "One-Click to Information" bringt diese Zielsetzung zum Ausdruck. (06.03.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Sauerlach (www.aktiencheck.de) - NEXUS-Aktienanalyse vom "Nebenwerte Journal":Sascha Magsamen, Aktienexperte des Fachmagazins "Nebenwerte Journal", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der NEXUS AG (ISIN: DE0005220909, WKN: 522090, Ticker-Symbol: NXU) unter die Lupe.Der Softwarespezialist überzeuge seit vielen Jahren mit einem stetigen Wachstum, hohen Margen und positiven Free Cashflows. NEXUS biete Investoren exakt das, was viele Anleger suchen würden. Ein gut etabliertes Produkt, dynamisches Wachstum, zweistellige EBIT-Margen sowie ein professionelles Management mit einer soliden Bilanz. NEXUS sei ein europaweiter Anbieter von Softwarelösungen im Gesundheitswesen.Neben der NEXUS AG gebe es am deutschen Aktienmarkt noch die CompuGroup Medical SE & Co. KGaA ( ISIN DE000A288904 WKN A28890 ), die ebenfalls im KIS Markt aktiv sei. NEXUS sei ein reiner KIS-Player, während CompuGroup noch über ein wichtiges Segment im Bereich Softwarelösungen für Ärzte und Praxen verfüge und damit deutlich breiter aufgestellt sei. Diese Einheit sei momentan einem starken Wettbewerb ausgesetzt und es bestehe die Sorge, dass CompuGroup Marktanteile verlieren könnte. Da NEXUS in dem Bereich nicht aktiv sei, seien beide Unternehmen auch nicht direkt vergleichbar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze NEXUS-Aktie: